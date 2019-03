Lyft před vstupem na burzu zvýšil nabídkovou cenu akcií

Provozovatel alternativní taxislužby Lyft zvýšil před svým vstupem na burzu v New Yorku díky zájmu investorů nabídkovou cenu svých akcií na rozmezí 70 až 72 dolarů z původně plánovaných 62 až 68 USD. Jeho tržní hodnota by se tak blížila téměř 25 miliardám dolarů (zhruba 572 miliard korun), píší světové agentury. Vstup Lyftu na burzu by se mohl stát největší technologickou nabídkou od primární veřejné nabídky akcií (IPO) čínského internetového prodejce Alibaba v roce 2014.

Lyft doufá, že se mu od investorů podaří získat více než dvě miliardy dolarů. Zvýšení nabídkové ceny jeho akcií, se kterými se na technologické burze Nasdaq začne obchodovat už v pátek, podle agentury Reuters naznačuje, že mnozí investoři jsou ochotni přehlédnout nejistotu, zda a kdy se rivalovi Uberu podaří vykázat zisk.

Lyft tento měsíc zveřejnil údaje o hospodaření. Příjmy společnosti se loni zdvojnásobily na 2,2 miliardy dolarů, ztráta se však prohloubila na 911 milionů USD z 688 milionů v roce 2017. Firma rovněž varovala, že bude mít problémy s tím, aby se dostala do zisku. Od roku 2012 celková ztráta Lyftu dosáhla téměř tří miliard USD.

Vyšší nabídková cena podle Reuters ukazuje také na hlad po nových akciových titulech, který minulý týden povzbudil úspěšný burzovní návrat výrobce džínů Levi Strauss & Co. Je i dobrou zprávou pro další firmy, které IPO na letošní rok rovněž plánují a také zatím nevykázaly zisk. Kromě konkurenta Lyftu Uberu, který tento krok podle agentury Reuters chystá již příští měsíc, by akcioví investoři letos měli na burze přivítat například i společnost Pinterest provozující stejnojmennou sociální síť.