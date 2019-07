Madeta nemá mléko z družstva JIH, vyrobí méně trvanlivého

Největší česká mlékárna Madeta přišla od pondělí o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo bude víc dodávat do Německa. Madeta si zatím zajistila jinde 75 tisíc litrů mléka denně, od firmy Interlacto a dalších farmářů ze střední a jižní Moravy. Bude vyrábět méně trvanlivého mléka, nezdraží, propouštět nebude. Stoupnou jí náklady na svoz, denně o 50 tisíc korun, měsíčně nově o 1,5 milionu korun. Celkovou výši nákladů na svoz mlékárna neuvedla. Do srpna chce všechno chybějící mléko zajistit jinde. Informoval o tom generální ředitel Madety Milan Teplý.

JIH kontroluje 16 procent českého trhu s mlékem, denně zobchoduje 1,32 milionu litrů. Bude více dodávat mlékárně Goldsteig v německém Chamu, podle předsedy představenstva JIH Karla Bednáře kvůli vyšší výkupní ceně, podle Teplého proto, že JIH získal akcie německého podniku. Pro Madetu, která denně zpracuje 950 tisíc litrů mléka, to může být roční propad tržeb až miliarda korun. Madeta družstvu JIH nabízela výkupní cenu 8,9 korun za litr a také akcie, JIH odmítl, uvedl Teplý.

Madeta a JIH nyní jednají o nové smlouvě. Madeta podle Teplého nabídla družstvu výkupní cenu za litr mléka 8,87 koruny. Bednář řekl, že nebude jednání ani nic dalšího komentovat.

Z družstva JIH přestalo Madetě dodávat 37 farmářů. Dosud měla 230 dodavatelů. "Největší pokles, 150 tisíc litrů denně, se týká Jindřichova Hradce, 50 tisíc litrů Plané nad Lužnicí," řekl Teplý. Madeta si zajistila jinde 75 tisíc litrů mléka denně, 50 tisíc litrů od Interlacto, zbytek od farmářů zejména ze střední a jižní Moravy.

Pomáhá i Agrární komora ČR

Nejdál bude muset pro mléko jezdit do Přerova. Jedná i se zemědělci ze středních Čech a s firmou Viamilk. Situaci pomáhá mlékárně řešit i vedení Agrární komory ČR. Přišla o dodavatele hlavně z okresů Český Krumlov a Jindřichův Hradec. Kromě zasmluvněných náhradních 75 tisíc litrů mléka denně má Madeta dalších 50 tisíc litrů rozjednáno.

"Doufám, že někdy od srpna bychom měli to manko nahradit. Po přesunech mléka mezi závody se to nejvíc projeví v Pelhřimově, kde se bude vyrábět méně trvanlivého mléka. Situace je komplikovaná: i vzhledem ke vzdálenostem pro nás znamená vyšší náklady na svoz, nižší vytíženost svozových aut, ale výroba značkových produktů je zajištěna," řekl Teplý.

Trvanlivého mléka v litrových krabicích loni Madeta vyrobila 97,5 milionu litrů. Odstavených je několik cisteren včetně řidičů. Krémů lipánek a tvarohů, jejichž prodej roste a teď jich firma vyrobí 70 až 75 tun týdně, se situace nedotkne.

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek řekl, že bude přesvědčovat zástupce okresních a krajských agrárních komor, aby české mléko zůstávalo v ČR. "Potřebujeme, aby se zpracovávalo tam, kde se tvoří přidaná hodnota, u našich zpracovatelů, to je zásadní. Družstvo JIH udělalo kupu práce v době, kdy (výkupní) cena byla (oproti zahraničí) rozdílná, tlačilo české zpracovatele na vyšší cenu, to je jim velice ke cti. Ale mléko by se mělo zpracovávat v místě, kde se pak výrobky z něj konzumují," řekl Jandejsek.

JIH do Chamu dodával 450 tisíc litrů mléka denně, od pondělí je to řádově 650 tisíc litrů. Do Madety bude JIH nyní dál dodávat asi 430 tisíc litrů mléka denně. JIH má asi 190 členů - prvovýrobců.

Madeta letos plánovala tržby 5,2 miliardy korun. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí. V roce 2016 měla Madeta konsolidovaný zisk po zdanění 371,2 milionu korun, konsolidované tržby 5,25 miliardy korun. Výsledky za léta 2017 a 2018 ještě nezveřejnila.