Madetě stále chybí mléko, dodavatelům nabídne akcie

Největší česká mlékárna Madeta si zatím zajistila náhradních 110 000 litrů mléka poté, co od 1. července přišla o 200 000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které začalo víc dodávat do Německa. Některým dodavatelům nabídne Madeta své akcie, aby si s nimi zajistila stabilní obchodní vztah. Kvůli úbytku mléka od družstva JIH rostou mlékárně náklady na svoz, energie a vodu. Řekl to generální ředitel Madety Milan Teplý.

Madeta má nově smlouvu s firmou Interlacto na rok a denní dodávky 50 000 litrů mléka denně. Další část vykrývá mlékem z volného trhu.

"Musíme přehodit investiční záměry a vstoupit do družstev, abychom si zajistili surovinu. Je to jediný možný postup," řekl Teplý. Některým zemědělcům již nabídl firemní akcie.

Část mléka chtěla Madeta z Moravy, dodávky tam zatím podle Teplého blokují platné smlouvy družstev s jinými odběrateli. Některé objednávky nezvládá Madeta vykrývat. Roste jí zájem o krémy lipánek a tvarohy, teď jich firma vyrobí 70 až 75 tun týdně. Madeta nyní vyrábí méně trvanlivého mléka, jejž loni v litrových krabicích vyrobila 97,5 milionu litrů. Před poklesem dodávek zpracovala Madeta denně 950 000 litrů mléka.

JIH kontroluje 16 procent českého trhu s mlékem, denně zobchoduje 1,32 milionu litrů. Od července víc dodává mlékárně Goldsteig v německém Chamu, podle předsedy představenstva JIH Karla Bednáře kvůli vyšší výkupní ceně. Do Chamu dodává asi 650.000 litrů denně. S Madetou ještě JIH nepodepsal novou smlouvu, ale podle Teplého je připravená. Nově by měl JIH Madetě dodávat 450 000 litrů mléka denně. JIH má asi 190 členů - prvovýrobců.

Madeta měla loni konsolidované tržby 5,56 miliardy korun a konsolidovaný zisk po zdanění 179,8 milionu Kč. Exportuje kolem pětiny produkce, hlavně bílé přírodní sýry a sýry eidamského typu. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Po snížení dodávek z družstva JIH má Madeta 180 dodavatelů.