Majitelé mobilních telefonů mění své chytré telefony čím dál později

Rychlý přechod z jednoho mobilního telefonu na druhý je pro mnoho spotřebitelů již minulostí. Výrobci chytrých telefonů by tak v příštích letech kvůli tomu mohli přijít na tržbách o více než 100 miliard USD. Vyplývá to ze studie úvěrové pojišťovny Euler Hermes. Ohroženi touto změnou budou zejména menší firmy, nikoli velcí hráči, tedy tři největší výrobci Apple, Samsung a Xiaomi.

"Spotřebitelé v posledních letech více jednají s ohledem na udržitelnost a chytré telefony si ponechávají mnohem déle," uvedl šéf německé pobočky Euler Hermes Milo Bogaerts. "Evropané v současné době vyměňují svá zařízení v průměru po 40 měsících, to je asi o čtvrtinu delší doba než v roce 2016."

Ve Spojených státech spotřebitelé v současné době vyměňují své chytré telefony přibližně po 24 měsících. I tam se ale životnost zařízení od roku 2016 prodloužila, a to o 30 procent.

Analytik Euler Hermes Aurélien Duthoit předpovídá, že v příštích letech se budou cykly výměny dál prodlužovat, což nezůstane bez následku pro výrobce. Do roku 2025 by to mohlo způsobit výpadek v tržbách až 134 miliard USD (2,8 bilionu korun).

Podle Duthoita prozatím není pravděpodobné, že by relativně nový a zatím málo rozšířený standard páté generace (5G) podpořil výrobce a přinesl jim nové prodejní rekordy. Podle něj u přístrojů 5G chybí takzvaný killer feature, tedy jedinečná vlastnost produktu, která by se ukázala natolik užitečná, že by pro uživatele byla nepostradatelná. Ten, komu se podaří takovou funkci najít, rázem se dostane na přední příčky mezi prodejci, uvedl podle agentury DPA Duthoit.

Trh s mobilními telefony teď ovládá pět velkých výrobců, kteří se na celosvětovém prodeji chytrých telefonů podílejí zhruba 70 procenty. O zbývajících 30 procent bojují stovky dalších. Pokles tržeb ohrožuje hlavně menší výrobce, kteří se specializují na zařízení nižší až střední cenové kategorie.