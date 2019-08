Maloobchodní tržby v Německu se v červenci snížily

Maloobchodní tržby v Německu v červenci v reálném vyjádření klesly meziměsíčně o 2,2 procenta, když v červnu naopak vzrostly. Informoval o tom německý statistický úřad. Pokles byl nejvyšší od loňského prosince a předčil i odhady analytiků. Podle deníku Financial Times se jedná o další z náznaků toho, že největší evropská ekonomika by se mohla dostat do recese.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali v průměru pokles jen o jedno procento. Meziročně tržby v reálném vyjádření, tedy po očištění o inflaci, stouply o 4,4 procenta.

Od února maloobchodní tržby v Německu - s výjimkou tříprocentního nárůstu prodeje v červnu - klesaly, anebo stagnovaly. Růst německé ekonomiky tradičně táhne vývoz, v poslední době však ekonomika země stále více spoléhá na domácí poptávku kvůli nepříznivému mezinárodnímu vývoji. Pokles maloobchodních tržeb je tak pro ekonomiku znepokojujícím signálem.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta. Německá centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika by v létě mohla opět mírně klesnout. To by znamenalo, že Německo by se ocitlo v hospodářské recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou.