Maloobchodnímu družstvu CBA loni vzrostl obrat na 1,77 miliard korun

Maloobchodní Družstvo CBA, které sdružuje více než tisíc prodejen po celé ČR, loni zvýšilo obrat meziročně o devět procent na 1,77 miliardy korun. Velkoobchodu CBA Nuget obrat vzrostl o 11 procent na 1,535 miliardy korun. Celkový obrat Družstva CBA tak činil 3,3 miliardy korun a meziročně byl vyšší o deset procent. V pondělí to řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Družstvo CBA loni podle Mazáka poprvé překročilo hranici tisícovky členských prodejen. K 1. dubnu jich eviduje 1014. "Tato skutečnost nás velmi těší. Věřili jsme, že se nám překročení této hranice v roce 2018 podaří dosáhnout, a skutečně se tak stalo. I to je ostatně jeden z důvodů rostoucích tržeb," uvedl Mazák.

Vlastní prodejny CBA, které spadají pod společnost Folget, loni vykázaly rekordní zisk. "Za loňský rok 18 těchto prodejen vyprodukovalo zisk více než deset milionů korun. Klíčem k úspěchu u nich přitom nebyla výše obratu, ale výkon každé z nich. Zisku jsme dosáhli díky redukci prodejen na současných 18, před dvěma lety jsme jich evidovali 34. Právě Folget byl v naší skupině dlouhodobě nejslabší, loňský rekordní zisk je proto mimořádným úspěchem," podotkl Mazák.

V letošním roce hodlá Družstvo CBA pokračovat v zavádění nového softwaru, na který postupně napojuje účetnictví, řízení skladů, fakturaci či cenotvorbu. Investovat chce zejména do dostavby skladové haly v Bílém Kostele a do výstavby nových vlastních prodejen. "Máme již vytipované lokality, a to nejen u potravin, ale i u prodejen s průmyslovým zbožím Kinekus. Tato značka je součástí družstva od loňského roku," řekl Mazák.

Část investic bude zahrnuta i do modernizace a úprav starších prodejen. "Máme s tímto projektem výborné zkušenosti. U některých prodejen jsme po celkové modernizaci a přeskládání sortimentu zaznamenali i o polovinu vyšší obrat oproti původnímu stavu. I v letošním roce v tom proto budeme pokračovat," podotkl Mazák.

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně čítá více než tisíc prodejen. Družstvo má jednotný maloobchodní pokladní systém s centrálním číselníkem zboží, který čítá více než 120 tisíc položek.