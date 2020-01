Manažerkou roku je Karolína Topolová

Bude tomu téměř osm let, kdy se Karolína Topolová jako první žena v Evropě stala generální ředitelkou velké automotive společnosti, největšího středoevropského prodejce ojetých automobilů AAA AUTO, v současnosti AURES Holdings. Pod jejím vedením síť AAA AUTO výrazně expandovala a skupina AURES Holdings se proměnila v komplexního poskytovatele mobility a prodejce digitálních řešení pro obchodování s automobily.

Včera se již po osmé za sebou Karolína Topolová umístila v žebříčku TOP ženy Česka 2019, kde v rámci 15. jubilejního vyhlášení získala 1. místo v kategorii Manažerka roku.

Když Karolína Topolová před dvaadvaceti lety nastoupila do společnosti s cílem založit call-centrum, nemohla ani tušit, že díky své vytrvalosti a tvrdé práci bude stát v jejím čele a řídit téměř 3000 zaměstnanců na 57 pobočkách ve čtyřech zemích. Navíc s ročním prodejem 86 tisíc aut. Karolína Topolová je navíc stále jedinou ženou, která stojí v čele velké společnosti obchodující s automobily ve střední Evropě.

Její působení již osmým rokem za sebou ocenila odborná dvacetičlenná porota složená z osobností českého byznysu a veřejné sféry v rámci soutěže TOP ženy Česka 2019, která hodnotila vliv finalistek, jejich výkon, podnikatelský příběh a společenský přínos. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings letos dosáhla na nejvyšší příčku v kategorii Manažerka roku. Mottem patnáctého ročníku respektované byznysové a společenské události bylo "Ty, které mění svět".

"Ocenění odborné poroty je pro mě ctí a vnímám to jako uznání dosavadní práce a osobní motivaci do dalších let. Utvrzujeme mě v tom, že posouváme naši společnost správným směrem. Dávno nejsme jen obchodník s ojetými automobily. Naším cílem je komplexní řešení mobility pro naše zákazníky, proto nabízíme širokou škálu automobilů od zánovních až po investiční, pronajímáme vozy, ale i prodáváme software do dalších zemí jako je Jihoafrická republika nebo Kazachstán. I díky tomu jsme v uplynulém roce prodali 86 tisíc aut, což je nejvíce v naší osmadvacetileté historii," říká s úsměvem Karolína Topolová.

Nejvlivnější žena

Umístění v žebříčku TOP ženy Česka navazuje na další ocenění, která Karolína Topolová za poslední dobu získala. Pět let v řadě je Karolína Topolová zařazována mezi nejvlivnější ženy českého byznysu podle časopisu Forbes, pravidelně se umisťuje mezi finalisty soutěže Manažer roku, kde navíc získala titul Mladý manažerský talent, na základě úspěchu značky Mototechna se stala Marketérem roku 2017 a byla oceněna také titulem Lady Pro.

Pod jejím vedením se značka AAA AUTO posunula v žebříčku CZECH TOP 100 na 45. pozici, v žebříčku Českých 100 nejlepších dokonce na 37. Značka získala také celoevropské prestiží ocenění European Business Awards 2016/2017, kde se stala druhou nejcennější firmou Evropy ze 33 zúčastněných zemí.

Karolína Topolová začínala svou kariéru jako programová manažerka v pražském hotelu Prague Hilton Atrium. V roce 1998 založila call centrum v AAA AUTO, které se stalo jedním z nejmodernějších a největších v oboru ve střední Evropě. V roce 2006 postoupila na funkci Group HR and Call Centre Director, o rok později se stala viceprezidentkou společnosti a podílela se na vstupu firmy na českou a budapešťskou burzu cenných papírů. Pod jejím vedením se společnost v roce 2014 prodala v rámci transakce o celkové hodnotě přes šest miliard korun. Aktuálně je již osmým rokem generální ředitelkou a předsedkyní představenstva, je vdaná a má šestiletou dceru.