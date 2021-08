Mattoni Grand Drink 2021 se odehraje v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Po loňské pauze ovlivněné pandemií se letos opět uskuteční Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink. Světové finále jubilejního 10. ročníku proběhne v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (dále KVIFF) v sobotu 21. srpna od 14 hodin na Mattoni Life Baru u karlovarského Vřídla. Před zraky přítomných diváků se o titul mistra světa utká dvacítka nejlepších barmanů z celého světa. Českou republiku bude reprezentovat Jan Šebek s koktejlem Rhubizz.

Prestižní soutěž v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink prošla za 23 let své existence několika evropskými metropolemi a na počest jubilejního 10. ročníku konaného pod hlavičkou Mistrovství světa se letos přesunula do Karlových Varů, domova minerální vody Mattoni. "Mattoni je nedílnou součástí života v České republice. Kromě skvělé chuti a vyváženého obsahu minerálů přináší do života Čechů také mnoho kulturních, sportovních i gastronomických zážitků, zlepšuje svůj dopad na životní prostředí a podporuje mnoho dalších oblastí. Mattoni je zkrátka téměř u všeho, a tak je více než příhodné, že jsme spojili Mattoni Grand Drink s filmovým festivalem v místě, kde se před téměř 150 lety zrodila naše značka," říká manažerka značky Mattoni Miroslava Moravcová.

10. ročník Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink proběhne v rámci KVIFF v sobotu 21. srpna od 14 hodin na Mattoni Life Baru u Vřídla na Vřídelní kolonádě. Českou republiku bude letos již podruhé reprezentovat Jan Šebek s koktejlem Rhubizz. Šéfbarman karlovarského Grandhotelu Pupp se zde utká o titul Mistra světa s dvacítkou nejlepších barmanů z celého světa. Pravidla soutěže jsou velice přísná. Soutěžící barmani musejí své drinky vytvořit tak, aby obsahovaly minerální vodu Mattoni a byly trendy, inovativní, kreativní a zároveň nízkokalorické. Na jejich přípravu a prezentaci před porotou mají pouhé 3 minuty.

Soutěž přinesla za dobu své existence již mnoho originálních nealkoholických drinků, na nichž je možné sledovat vývoj trendů v míchání koktejlů. "Mattoni mimo jiné podporuje i zdravý životní styl, proto jsme rádi, že trend nealkoholických drinků získává v posledních letech čím dál větší oblibu. Soutěž Mattoni Grand Drink je navíc i velkou inspirací pro naše produkty - ať už se jedná o nové příchutě, či limitované edice hotových nealkoholických koktejlů," popisuje Moravcová dlouholetou spolupráci se soutěží.

"Poslední více než rok byl pro barmany a celou gastronomii náročný, stali jsme se jedním z ekonomicky nejpostiženějších sektorů pandemické krize. I proto si vážím toho, že se letos může soutěž zase uskutečnit. Mattoni Grand Drink je již v globálním měřítku tradiční a populární soutěží. Mezinárodní barmanskou asociací IBA je dokonce považována za jedno z nejlepších a nejvíce respektovaných barmanských klání na světě. Náš reprezentant Jan Šebek bude čelit silné konkurenci, věřím ale, že se svým originálním a trendy koktejlem Rhubizz nakonec obstojí," říká prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Jan Šebek - koktejl RHUBIZZ

Ingredience:

• Mattoni Grand perlivá 10 cl

• Seedlip Grove 42 2,5 cl

• Paragon cordial Rue Berry 1,5 cl

• Rebarborová šťáva 2 cl

• Ozdoba: list perily

Postup přípravy: Do míchací sklenice s ledem nalijeme rebarborovou šťávu, cordial a Seedlip Grove 42 a pečlivě promícháme barovou lžící. Směs přes sítko nalijeme do sklenice, dolijeme Mattoni perlivou a ozdobíme listem perily.