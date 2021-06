Mattoni je opět titulárním partnerem půlmaratonských běhů série RunCzech

V sobotu 26. června se po loňské pauze vrátili na karlovarskou kolonádu účastníci závodu Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. Ten tradičně právě zde, v "rodném městě" nejoblíbenější české minerální vody, zahájil sérii titulárních půlmaratonských běhů pod hlavičkou značky Mattoni v krajských městech.

Značka Mattoni je dlouholetým partnerem série českých běžeckých závodů pod hlavičkou RunCzech, kterých se každoročně účastní tisíce profesionálních i neprofesionálních sportovců. Vinou situace kolem koronaviru byla však většina závodů v loňské sezóně zrušena a opatření zasáhla i do sezóny letošní. Po unikátním maratonském závodu The Battle of the Teams v historickém centru Prahy se konečně mohli vrátit závodníci i na trasu Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. "Pro Mattoni jsou Karlovy Vary domovem. Jsme proto rádi, že jsme tu po loňské pauze mohli opět přivítat závodníky a odstartovat tak letošní sérii 1/2Maratonů," říká Miroslava Moravcová, manažerka značky Mattoni.

S ohledem na protipandemická opatření se mohlo závodu zúčastnit méně sportovců, než jsme byli zvyklí v předchozích ročnících. I tak se závodníci i diváci měli na co těšit. U trati bylo připraveno více než 10 000 litrů minerální vody Mattoni i oblíbené music pointy. Na start se s ostatními závodníky postavili nejen profesionální čeští vytrvalci Vít Pavlišta, Hana Homolková, Tereza Jagošová a Ondřej Fejfar, ale i ředitel pro strategiský marketing společnosti Mattoni 1873 Ondřej Postránský.

Značka Mattoni se dlouhodobě aktivně angažuje v mnoha oblastech života Čechů. Proto v letošním roce odstartovala kampaň "Matton je život", která odkazuje na to, že je důležitou součástí dění v České republice. "Za téměř sto padesát let své existence se Mattoni pro mnohé stala synonymem pro minerální vodu a je tak nedílnou součástí nejen gastronomie, ale i dalších oblastí života v České republice. Kromě skvělé chuti a vyváženého obsahu minerálů přináší do života Čechů také mnoho kulturních i sportovních zážitků. Neopomíjí ani ekologii, ve které se aktivně také angažuje. Mattoni je zkrátka téměř u všeho," vysvětluje koncept kampaně Moravcová.

"Doufáme, že běžci i diváci byli z Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary i přes některá omezení nadšení stejně jako my. Karlovy Vary jsou opravdu krásné město, a proto se sem na konci srpna s radostí vrátíme. Tentokrát jako partner Karlovarského filmového festivalu, v jehož průběhu zde proběhne i jubilejní 10. ročník Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink," dodává brand manažerka.