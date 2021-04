Mattoni poprvé v historii uvádí plošně na trh plechovky

Minerální voda Mattoni opět inovuje a představuje revoluční novinku: novou řadu ochucené minerální vody Mattoni v plechovkách. Dlouhodobě rostoucí poptávka po tomto oblíbeném formátu přinese celé kategorii ochucených vod nový impulz. Mattoni je první česká minerální voda v plechovce, která je k dostání v maloobchodní distribuci v kamenných obchodech.

"Jsme přesvědčeni, že konzumenty osloví zážitek ze skvělé chuti ve stále populárnějším balení. Při výběru příchutí jsme vsadili na nejúspěšnější novinky posledních let - ovocnou Multi, unikátní Black a osvěžující Cedratu. Skvělá chuť, jemná perlivost, nízký obsah cukru, složení bez umělých sladidel a konzervantů. Nové Mattoni osvěží doma, při sledování filmu, u oběda v krabičce, a když to situace dovolí, i mimo domácí rodinnou bublinu," představuje novinku manažerka značky Mattoni Miroslava Moravcová.

Plechovky Mattoni Multi, Black a Cedrata se budou prodávat za doporučenou maloobchodní cenu 19,90 Kč. Balení má objem 500 ml a je 100% recyklovatelné. Mattoni novinku spotřebitelům představí masivní 360° komunikační kampaní, ve které hraje hlavní roli charakteristický zvuk otevření plechovky - "tssst". Komunikace povede přes ATL, BTL i instore kanály.

V loňském roce Mattoni v pilotním projektu s e-shopem Košík.cz představila také první zálohovanou plechovku Mattoni s citronovou příchutí, která je dostupná pouze v tomto on-line obchodu.

Mattoni 1873 dlouhodobě usiluje o plošné zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky v celém Česku. Takovýto systém záloh by umožnil nastartovat opakovanou lokální opakovanou recyklaci "z lahve do lahve" či "z plechovky do plechovky".