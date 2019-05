McDonald´s plánuje přejít na papírové obaly

Řetězec restaurací McDonald´s v Česku ročně vytvoří čtyři tisíce tun odpadu, na jedné pobočce denně vytřídí průměrně 85 až sto kilogramů odpadů. Přechodem na papírové obaly v případě většiny obalů ušetří v Česku 42,8 procenta plastu za rok. Na tiskové konferenci to oznámili zástupci restaurace McDonald´s Česko a Slovensko. Do budoucna plánují přechod na papírová brčka a další ekologické materiály.

Vedení řetězce chce, aby do roku 2025 byly všechny obaly z recyklovaného materiálu a certifikovaných zdrojů. Všechny restaurace by také v budoucnu měly třídit obaly po zákaznících a do roku 2020 by měly mít v každé pobočce separační místnost. "V Česku už máme toto vše splněno. Používáme papír z certifikovaných lesů a už 19 let třídíme odpad po zákaznících, který posíláme na další zpracování," uvedla tisková mluvčí Zuzana Svobodová.

V loňském roce poslala restaurace 88 procent vysbíraných obalů k materiálovému a energetickému využití. "Na energetické jde 41 procent hlavně ze směsného odpadu, 25 procent na materiálovou recyklaci. Na obojí z 22 procent jdou tuky a organický odpad," řekl manažer řízení jakosti a bezpečnosti potravin Vít Gréc.

McDonald´s má podle zástupců 80 procent obalů vyrobených z papíru. V současnosti testuje papírová brčka, která by do třech až čtyř měsíců měla být v restauracích zavedena. Zmrzlinu McFlurry bude prodávat v papírovém obalu bez víčka s lehčí lžičkou.

Zbývající plastové obaly jsou kelímky na ostatní zmrzliny, víčka na salát a podobně. Kdyby McDonald´s kompletně nahradil plasty papírovými obaly, omezí podle zástupců řetězec v Česku produkci plastů zhruba o 15,1 tun plastu ročně. "Všechny zmiňované kroky tak povedou k úspoře téměř 70 tun plastového odpadu za rok," sdělila Svobodová.

Systém třídění po zákaznících a separační místností zavedla restaurace v Česku 1. června 2000. Odpady z provozu a dodavatelský materiál jako jsou kartony a oleje třídí od roku 1992.