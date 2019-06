Měli bychom snížit daně podnikatelům, tvrdí Johnson

Hlavní kandidát na příštího britského premiéra Boris Johnson chce snížit daně podnikatelům a zvýšit práh, od něhož zaměstnanci platí 40procentní daň z příjmu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Johnsonův pravidelný sloupek v deníku the Telegraph.

"Měli bychom snížit daně podnikatelům," napsal favorit na post stranického lídra britských konzervativců po Therese Mayové, a tedy i na pozici premiéra. Své konstatování nijak dál nerozvedl.

The Telegraph na jiném místě dále uvedl, že Johnson by jako premiér zvýšil práh ročního příjmu, od něhož zaměstnanci platí 40procentní daň z příjmu, a to z 50 000 na 80 000 liber (z 1,44 na 2,3 milionu korun).

Tento krok by ročně Británii vyšel na 9,6 miliardy liber a částečně by se dorovnal z peněz, které jsou v nynějším rozpočtu vyčleněné na dopad brexitu, napsal britský deník.