Mezi jednotlivci i firmami se zvedla vlna solidarity

Českou republiku v posledních dnech ovládají zprávy o koronaviru; nová vládní opatření, počty otestovaných a nakažených, situace v jednotlivých regionech - to vše sledují občané den po dni. Mezi informacemi však nechybí ani ty pozitivní. Vlna solidarity se zvedla v řadách jednotlivců i u firem.

Vietnamská komunita například v provozovnách označených červenými srdíčky nabízí kávu pracovníkům integrovaného záchranného systému zdarma. "Složky IZS v první linii potřebují podporu, takže jsme se dohodli na poskytování občerstvení," uvedl dříve pro Novinky iniciátor výzvy Tran Van Sang. Zdravotníky podpořila i společnost Mattoni 1873. Největší výrobce a distributor nealkoholických nápojů ve střední Evropě zdarma zajistil pitný režim pro pracovníky VFN v Praze a v nemocnici Na Bulovce. Do každé z nemocnic putoval kamion plný minerální vody. Firma chce v podpoře zdravotníků pokračovat až do konce pandemie.

Státu pomohl rovněž koncern Agrofert, který mu věnoval suroviny pro výrobu 500 tisíc litrů dezinfekčního roztoku a jedná o dalších dodávkách. "Vyjma centrální pomoci nabízíme i další podporu v místech, kde působí naše výrobní závody, využít ji mohou praktičtí lékaři či místní samosprávy," řekl mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Firmy, které chtějí státu pomoci v boji proti koronaviru, mohou své nabídky hlásit na server CoVpoint. Cílem portálu je získat co nejvíce nabídek materiálu a služeb, které budou znamenat rychlou a účinnou pomoc. Na zprovoznění webu v pátek na twitteru upozornil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. CoVpoint vznikl z iniciativy ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechInvest a CzechTrade a za podpory Svazu průmyslu a dopravy. "Konečně je to hotové. Už to nemusíme řešit přes stovky e-mailů a telefonních hovorů," napsal Špicar.

Pomáhat v boji proti šíření nákazy koronavirem se snaží jednotlivci i organizace, chtějí pomáhat s dodávkami materiálů, nabízejí obchodní řešení či jiné služby. Náročné bylo podle Špicara všechny vstupy zpracovat, přezkoumat a zhodnotit tak, aby řešení bylo co nejrychlejší a zaměřovalo se na nejkritičtější body. To je nyní ambicí portálu CoVpoint.