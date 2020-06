Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled světové ekonomiky

Mezinárodní měnový fond (MMF) kvůli dopadům pandemie způsobné koronavirem dál zhoršil výhled vývoje globální ekonomiky. Na letošní rok počítá s propadem hrubého domácího produktu (HDP) o 4,9 procenta, uvedl ve středu ve svém aktualizovaném výhledu. V dubnu čekal pokles o tři procenta a už tento propad by znamenal nejhlubší recesi globální ekonomiky za 90 let.

Pandemie nemoci covid-19 měla v první polovině roku na ekonomickou aktivitu mnohem horší dopad, než se čekalo. Fond předpokládá, že zotavení bude pomalejší, než se původně domníval.

Ve většině zemí fond čeká nižší spotřebu, zejména kvůli výraznějšímu narušení domácí ekonomické aktivity. Kromě slabší spotřeby se ale fond obává útlumu investic, protože firmy při vysoké nejistotě odkládají kapitálové výdaje. Zhoršení soukromé domácí poptávky částečně kompenzuje politická podpora.

Ekonomická aktivita by se měla začít zlepšovat v druhé polovině tohoto roku. V příštím roce by pak HDP měl celosvětově vzrůst o 5,4 procenta. To je o 0,4 procentního bodu méně, než uváděla dubnová předpověď. Spotřeba má příští rok postupně sílit a očekává se, že se zvýší také investice, i když zůstanou zatím relativně nízké.

Stejně jako v dubnovém výhledu MMF i tentokrát varoval, že v případě nejnovější prognózy existuje mnohem vyšší míra nejistoty, než je obvyklé, a to kvůli nejistému vývoji pandemie. Konečný vývoj bude záviset na hloubce poklesu ve druhém čtvrtletí, který ještě není znám, a na rozsahu a trvání šoku.

Různý pokles v jednotlivých zemích

V letošním roce měnový fond poprvé očekává pokles ve všech regionech, i když jeho výše se bude v jednotlivých ekonomikách výrazně lišit. Záležet bude na vývoji pandemie, schopnosti zemí dostat pod kontrolu její šíření, dále na struktuře ekonomik a jejich závislosti na jednotlivých sektorech, zvláště na turistice a ropě, či na růstových trendech před krizí.

Rozvinuté země letos čeká podle aktualizovaného výhledu hospodářský pokles o osm procent místo původně uváděných 6,1 procenta. Stejným tempem se podle fondu sníží ekonomika Spojených států, zatímco HDP eurozóny se propadne o 10,2 procenta. Příští rok by rozvinuté země mohly vykázat růst o 4,8 procenta.

Ekonomika rozvíjejících se a rozvojových zemí letos v úhrnu patrně vykáže pokles o tři procenta, což je o dva procentní body hlubší propad, než s jakým počítal fond v dubnu. Na příští rok MMF očekává pro tyto země růst o 5,9 procenta.

Čínská ekonomika, která už je na cestě k oživení z prudkého propadu v prvním čtvrtletí, by měla letos vykázat růst o jedno procento. Částečně jí pomohou také stimulační opatření vlády. Indická ekonomika by ale měla o 4,5 procenta klesnout a prudký pokles čeká také dvě největší země Latinské Ameriky - Brazílii o 9,1 procenta a Mexiko o 10,5 procenta. V Mexiku se ještě nepodařilo dostat šíření nemoci pod kontrolu.

Výrazné snížení cen ropy spolu s pandemií pak způsobí hlubokou recesi v Rusku, kde MMF letos odhaduje hospodářský propad na 6,6 procenta, a v Saúdské Arábii, kde počítá s poklesem o 6,8 procenta.