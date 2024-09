Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se poprvé otevřel před 65 lety

Nejstarší pravidelně realizovanou akcí na brněnském výstavišti je Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV). Jeho první ročník se konal před 65 lety, ve dnech 6. až 20. září 1959, a byl nebývale úspěšný. Veletrh byl totiž nejen místem odborných setkání a obchodních kontraktů, ale pro obyvatele země obklopené "železnou oponou" i ojedinělou možností poodhalit roušku jinak přísně utajovaného Západu. Prestiž si veletrh udržel i po roce 1989.

Cesta k prvnímu MSV v někdejším komunistickém Československu nebyla vůbec snadná. Předcházely mu tři úspěšné ročníky Výstavy československého strojírenství. Tu se vláda rozhodla pořádat v roce 1955 po zjištění, že i státem řízená ekonomika se bez velkých prodejních či prezentačních akcí neobejde. Výsledky strojírenských výstav ukázaly, že bude nutné umožnit účast i zahraničním vystavovatelům, a tím vytvořit nabídku pro dovozy do Československa.

Před tím, než se první mezinárodní veletrh v Brně mohl vůbec konat, musela československá strana získat souhlas "spřátelených" zemí, tedy Sovětského svazu a jeho satelitů. Souhlas nakonec získala, byť se proti stavěla tehdejší Německá demokratická republika, která považovala za veletržní prostor socialistických zemí "své" Lipsko, a sovětští zástupci, kteří veletrhy nepovažovali za důležité.

Přípravou prvního mezinárodního veletrhu v Brně byly pověřeny dvě státní organizace - propagaci dostal na starosti pražský podnik zahraničního obchodu Brněnské vzorkové veletrhy, správa a především výstavba nových pavilonů byla v kompetenci brněnské firmy Brněnské výstaviště. Společnost za poměrně krátkou dobu dokázala výrazně změnit a rozšířit výstaviště z roku 1928, které velmi utrpělo válkou.

Za necelé dva roky v areálu vyrostly pavilon B s výstavní plochou 11.000 metrů čtverečních, zhruba stejně velký pavilon C a především avantgardní pavilon Z, který se stal symbolem výstaviště. Kruhové "Zetko" o průměru 100 metrů v přízemí, s obří kopulí ve výšce 37 metrů a s výstavní plochou 20.000 metrů čtvereční, je architektonickým unikátem hlavně díky kulové mřížové skořepině zastřešení.

První brněnský veletrh byl velkým obchodním úspěchem. Československé podniky zahraničního obchodu, které měly v té době monopol na obchodování s cizinou, totiž během akce či při následných jednáních uzavřely obchody za více než pět miliard korun. Tuzemské strojírenské výrobky, jako byly například osobní a nákladní automobily a obráběcí stroje, pak putovaly nejen do socialistických zemí, ale také do západní Evropy a Spojených států.

Komunističtí politici si také záhy uvědomili, že mohou využívat další možnosti, které mezinárodní akce takového rozsahu nabízí. A to příležitosti propagandistického působení do tuzemska i zahraničí. Zájem veřejnosti byl totiž enormní. První veletrh v roce 1959 navštívilo 2,4 milionu lidí, z toho asi 13.000 ze zahraničí. To se odrazilo nejen na veletrhu, ale i na podobě Brna a okolí. Ve městě kvůli akci přibyla řada nových staveb a služeb, včetně hotelů či parkovišť.

V následujících letech se MSV stále rozrůstal, zvyšoval se zájem vystavovatelů, výstavní plocha byla pro každý ročník vyprodána. V roce 1960 vznikl nový podnik zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstavy (BVV), který byl přijat do Mezinárodní unie veletrhů se sídlem v Paříži. Později se pak z MSV vyčlenila řada oborů do samostatných veletržních projektů a z Brna se postupně stalo nejvýznamnější veletržní město východního bloku.

Po změně režimu v roce 1989 zůstal veletrh stálou akcí. V roce 2020 byl veletrh zrušen kvůli pandemii covidu-19, od té doby návštěvnost roste, obsazuje také spolu se souběžnými akcemi více pavilonů. V roce 2021 vystavovatelé obsadili s přísnými hygienickými podmínkami kvůli pokračující pandemii pět pavilonů a za pět dnů navštívilo akci 35.000 lidí, v roce 2022 už to bylo 52.000 lidí, veletrh byl o den zkrácený, ale obsadil už osm pavilonů. Loňský 64. ročník navštívilo spolu s veletrhy Transport a logistika, Envitech a Woodtec přibližně 60.000 lidí. V deseti pavilonech výstaviště se prezentovalo 1312 firem ze 43 zemí. Letošní ročník MSV se uskuteční od 8. října 2024 společně s několika technologickými veletrhy.