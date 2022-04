Michal Bačák ztvárnil pojem diverzity pro limitovanou edici IQOS 3 DUO WE

Pojem diverzity a budoucnosti bez kouře ztvárnil pro limitovanou edici IQOS 3 DUO WE jeden z nejtalentovanějších ilustrátorů současnosti Michal Bačák. Rozmanitost interpretuje poetikou tropického pralesa jako symbolu prvotního ráje, magické zahrady, v níž lze nalézt cokoliv.

"Jsem milovníkem přírody a pojem 'diverzita' v ní má až posvátný obsah. Stejně jako bohatá příroda, tak i osobnost a individuálnost každého jedince jsou stavebními kameny barevného a různorodého světa. Symbolem této různorodosti by mohl být třeba tropický prales. Poetika prvotního ráje, magické zahrady, v níž lze nalézt cokoliv. Papoušek usazený na větvi je božstvem volnosti, svobody a individuality. Je to pralesní kouzelník, jenž se oddává magickému rituálu vypouštění fantaskních rostlin, což evokuje neinvazivnost bezdýmného zařízení a propojuje se s vizí budoucnosti bez kouře," říká Michal Bačák.

Barvy, které potěší oko

Zařízení má unikátní tyrkysový odstín a jeho boční kryt je inspirován souhvězdím barev, které představují krásu rozmanitosti. Limitovaná edice přichází také s kolekcí vrchních krytů ve čtyřech barvách. We Unite s harmonickou modří, která vyjadřuje jednotu, to, že držíme při sobě, a to nás dělá silnými. Kryt We Belong představuje přátelskou žlutou. We Embrace je vznešená fialová, vzdávající hold naší jedinečnosti a originalitě životního příběhu každého z nás. Oranžová barva We Celebrate poukazuje na pokrok a lepší volbu, kterou je přechod na IQOS.

Kromě originálního vzhledu přináší stejně jako ostatní zařízení IQOS benefity oproti klasickým cigaretám. IQOS totiž tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, díky čemuž nevzniká žádný kouř ani zápach. Při jeho používání vzniká aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivin než cigaretový kouř. Limitovaná edice je v prodeji od 6. dubna 2022.

Talent současnosti

Michal Bačák patří mezi nejvýraznější osobnosti současné ilustrátorské scény. Pro jeho ručně kreslené ilustrace je typická precizní práce s linií a detailem. Ve své tvorbě kombinuje přírodní a folklorní motivy s vědecko-fantastickými. Ve své tvorbě se neomezuje pouze na vlastní tvorbu, ale jeho ilustrace zdobí stránky knih, porcelánové sady, stěny interiérů, jízdní kola nebo současnou architekturu.

Spolupracuje s designérskými i architektonickými studii, jeho kresby zdobí porcelán galerie Křehký nebo rámy uznávané značky kol Festka. Bačákovy ilustrace jsou nyní i vizuální tváří barokního orchestru Collegium 1704.

Podílel se také na výtvarném řešení několika interiérů, mimo jiné Archeoparku Pavlov, a především pražských restauračních podniků. V roce 2017 obdržel ocenění Ilustrátor roku 2016 v Czech Grand Design a je dvojnásobným držitelem titulů v mezinárodní soutěži Elle Deco (EDIDA).