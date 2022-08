Miliardové kulisy pro ježdění na baterie

Hráči, kteří mají co do činění s budováním infrastruktury nabíjecích stanic pro automobily na elektřinu, větří gigantický byznys. Studie časopisu manager magazin jako první nabízí objemy předpokládaných obchodů: do roku 2030 půjde v Evropě, USA a Číně o desítky miliard.

Vysoké sumy začínají u sloupů vysokorychlostního nabíjení. Ty mohou přijít až na 150 tisíc eur. V příštích letech, odhaduje zjištění podnikového poradenství Bain, které má manager magazin k dispozici, by měly roční obraty v Evropě oblasti výstavby a zprovozňování sítě nabíječek a souvisejících činností stoupnout na šestinásobek, a to z nynějších sedmi až osmi miliard eur na 40 až 55 miliard. Nahoru půjdou také zisky: z momentálních 500 až 700 milionů eur na tři až pět miliard.

Ještě větší potenciál má americký trh. Tam by měl obrat v roce 2030 činit až 70 miliard eur, současné údaje hovoří o 2,5 až 3,5 miliardách. V Číně očekávají analytici společnosti Bain rovněž přírůstky, třebaže o něco menších rozměrů. Předpokládaný potenciál obnáší 30 miliard eur, v současnosti se nachází mezi dvěma a třemi miliardami eur.

Vysoké ceny pohonných hmot ve většině států mohou spolu s ambiciózními klimatickými cíli přispět k tomu, že se posun od klasických aut k elektromobilům urychlí, soudí experti v Bain. Podle nich by si ti, kdo nechtějí pouze přihlížet a mají v úmyslu na rýsujícím se elektroboomu profitovat, měli pospíšit. "Nastala doba porcování příštích trhů."

Aktuálně tečou peníze především ze zakázek na rychlonabíjecí sloupy. Jde o lukrativní činnost, o niž se vede lítý boj. Má-li se sloup danému operátorovi vyplatit, je zapotřebí, aby se jeho průměrná vytíženost pohybovala mezi osmi až 12 procenty, tvrdí studie. "Není to utopie," zdůrazňují autoři: mnohé sloupy hlásí slušnou vytíženost už dnes. "Pokud někdo umístí nabíječku na vhodném místě, třeba na bodě frekventovaného tranzitu, má velmi dobré vyhlídky."

V jiných zemích, jako jsou Itálie nebo Španělsko, vzniká nicméně riziko, že jejich vlády podpoří rozšíření příliš mnoha stanic pro příliš málo elektroaut. Německo je v tomto směru také aktivní - jeho síť se má do roku 2030 zvětšit o zhruba dalších 1100 nabíjecích míst. Tento dvoumiliardový scénář je předmětem sporu a někteří operátoři si na něj stěžují u Evropské komise. Vadí jim zastropovaná cena 44 eurocentů za kilowatthodinu. Firma Bain si přesto nemyslí, že by účast v tomto projektu představovala pro etablované aktéry v Německu nějakou hrozbu. Ti si budou umět vybrat cenné adresy a vyhnout se méně atraktivním.

Pět variant nabíjení

Poradenská společnost Bain předkládá pět byznysových verzí, do nichž se mohou zájemci zapojit.

• Nabíjení při cestách: poptávány jsou zejména rychlonabíjecí stanice, které musejí být svižné a spolehlivé. Jejich umístění musí být pečlivě vybrána, žádoucí je doprovodný komfort, například ve formě toalet, bezplatného internetu nebo zastřešení. Automobilka Tesla vytvořila vlastní síť těchto nabíječek, do oboru se vehementně hrne řetězec benzinek Aral. O slovo se hlásí nováčci jako firma Fastned.

• Nabíjení v místě zastavení: myšleny jsou silně využívané lokality jako supermarkety nebo restaurace, kde tráví zákazníci delší dobu. Rozhodující bude bezporuchový provoz a konkurenceschopné ceny. O tyto příležitosti se tvrdě soutěží.

• Nabíjení doma: v budoucnu nemá jít jenom o klasické způsoby nabíjení, ve hře jsou nabídky smart-home. Na tomto poli jsou velmi činné start-upy, dceřiná firma Volkswagenu Elli, stejně jako zavedení dodavatelé elektrotechniky a s ní spojených služeb.

• Nabíjení na pracovišti: opět budou rozhodující jednoduché provozní modely a výhodnost cen. Portfolio operátorů je vrstevnaté podobně jako v předchozím bodě.

• Služby smart energy: vyhraje ten, kdo zajistí spolehlivé nabíjení pro větší počet parkujících vozů. Šance mají úřady, továrny a obytné čtvrti. Tato specifikace by se mohla podílet v roce 2030 na celkovém obratu až jednou třetinou.

• Pro každou z popsaných variant jsou nezbytné rozdílné kvalifikace. Zprvu budou vyhledávání úzcí specialisté. Posléze se dají čekat kooperace a spojování sil. Z nich vzejdou velké entity, které budou nabízet komplexní služby," uzavírají své vize znalci z Bain.