Ministr Toman očekává u Budějovického Budvaru rekordní tržby

Národní podnik Budějovický Budvar by měl mít za loňský rok rekordní tržby. Řekl to ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), pod jehož úřad podnik spadá. Přesnou výši tržeb ministr neuvedl, přesáhnout by ale měly dosavadní maximum z předloňska. Tehdy podnik utržil 2,63 miliardy korun s meziročním nárůstem o 6,5 procenta.

Firma plánuje ve čtyřech letech začínajících loňským rokem investovat do logistiky, obalů a dalšího rozvoje 2,6 miliardy korun. Obchodní výsledky podniku táhne hlavně export, pivo z Budvaru je možné koupit skoro v osmdesáti státech. Loni do zahraničí směřovalo téměř sedmdesát procent z prodaného piva, dařilo se zvyšovat prodej v Německu, Rusku, Polsku, Švédsku či Chorvatsku. Budvar se také po několika letech vrátil na indický trh.

Pivovar se podle ministra chystá na další exportní trhy, nechce ale generálnímu řediteli Petru Dvořákovi radit. "Mám na to nějaký názor, ale je to záležitost strategie podniku - nechci říkat dneska budete vozit do země XY a zítra jinam. Nechci ten podnik řídit," řekl ministr.

Společnost loni uvedla na trh tři nová piva, Budvar 33, pak Společné z Budvaru, na jehož uvaření se podílel sládek Pavel Palouš z pivovaru Cobolis Ládví. Na podzim Budvar pustil na trh limitovanou edici ležáku Sedm spolčených.

Předloni firmě zisk po zdanění meziročně stoupl téměř o pět procent na 267,1 milionu korun a do státního rozpočtu odvedla 500 milionů korun. Za loňský rok se odvod do státního rozpočtu neplánuje, uvedl v listopadu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) loni v létě řekla, že současná vláda Budvar nikdy nezprivatizuje. Prodej pivovaru stát zvažoval za vlády Mirka Topolánka v roce 2007.

Tuzemské pivovary předloni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,7 procenta více. Po poklesu výroby v roce 2017 se tak vrátily k růstu. Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, jehož výroba meziročně stoupla o 11,8 procenta. Vyšší předloni byla také tuzemská spotřeba piva, zvedla se o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů. Na obyvatele se tak v ČR předloni vypilo 141 litrů, o šest velkých piv meziročně více. Údaje o loňské spotřebě zatím nejsou známy.