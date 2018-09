Místo vlaků pošle Leo Express do Krakova dočasně autobusy

Soukromý dopravce Leo Express od 9. října do konce listopadu přeruší provoz vlakového spojení z Prahy do polského Krakova. V tomto období cestující místo vlaků dopraví na místo určení autobusy. Mluvčí společnosti Emil Sedlařík zdůraznil, že jde o dočasné opatření. Víkendová linka do Krakova začala jezdit letos 20. července, do té doby jezdil Leo Express do Polska pouze autobusy.

"Spojení do Krakova nerušíme, naopak na této úspěšné trati chceme jezdit každý den, ale k tomu nám musí být přidělena odpovídající dopravní cesta," sdělil Sedlařík.

Polská strana na říjen a listopad připravuje rozsáhlé opravy na trati, po které linka nyní jezdí. "Kvůli prodloužení času jízdy a snížení kapacity tratě jsme dostali přidělenu trasu a jízdní časy, které nám neumožní dané vlaky provozovat. Od 30. listopadu se vlaky na trať do Krakova opět vrátí," dodal mluvčí Leo Expressu.

Linka v současnosti vyjíždí z Prahy do Krakova v pátek a v neděli, z Krakova do Prahy v sobotu a v pondělí. Dopravce ji označuje jako ideální pro eurovíkendy.

"Spoje jsou velmi populární a rádi bychom naše přepravní kapacity na trati rozšířili a jezdili každý den. Podmínkou je ovšem dokončení oprav tratí v Polsku. Dle našich informací by tak mělo nastat v příštím roce," dodal mluvčí.

Novou linku do Krakova letos ohlásil také konkurenční RegioJet. Na trase mezi Vídní a polským městem bude ale jezdit autobusy.

Leo Express dosud nabízel železniční spojení z Česka do zahraničí na Slovensko, kam jezdí i další tuzemští dopravci, ať už ČD, RegioJet nebo Arriva. Provoz v zahraničí rozšířila firma českého podnikatele Leoše Novotného také v Německu, kde pod značkou FlixTrain působí na lince mezi Berlínem a Stuttgartem.