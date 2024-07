MMF výhled růstu světové ekonomiky nemění, zlepšil ale výhled pro Indii a Čínu

Mezinárodní měnový fond (MMF) ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,2 procenta, jak uvádí jeho jarní prognóza. Zlepšil ale výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) Indie a Číny, tedy klíčových představitelů hospodářského seskupení BRICS. Fond to dnes uvedl v aktualizaci jarního výhledu. Prognózu vývoje české ekonomiky aktualizace neobsahuje.

Za problematický považuje měnový fond vývoj inflace. Ta sice obecně zvolňuje, ale pomaleji, než se čekalo. MMF to zdůvodňuje zejména růstem cen v sektoru služeb. Riziko vyšší inflace tak podle fondu znamená, že by základní úrokové sazby mohly zůstat vysoké delší dobu. A to v době sílícího obchodního napětí a politické nejistoty.

Na příští rok MMF počítá s růstem globální ekonomiky o 3,3 procenta, což je proti jarnímu výhledu o desetinu procentního bodu více. Loni světová ekonomika vykázala růst o 3,3 procenta a předloni o 3,5 procenta.

Odhad letošního růstu ekonomiky Spojených států měnový fond proti jarnímu výhledu zhoršil o desetinu bodu na 2,6 procenta. Na příští rok počítá se zpomalením tempa růstu na 1,9 procenta, jak očekával i na jaře. Eurozóně pak na letošek předpovídá růst o 0,9 procenta, o desetinu procentního bodu více než v jarním výhledu, odhad na příští rok nechal beze změny na 1,5 procenta. Německo podle MMF letos vykáže růst o 0,2 procenta a příští rok o 1,3 procenta. To je stejné jako v jarní prognóze.

Výhled růstu čínské ekonomiky fond zvýšil proti jarní prognóze o čtyři desetiny procentního bodu na 5,0 procenta, výhled růstu na příští rok zvýšil také o čtyři desetiny bodu, a to na 4,5 procenta. V případě Indie měnový fond letos počítá s růstem o 7,0 procenta, což je o dvě desetiny bodu více než v jarní prognóze. Výhled růstu na příští rok MMF ponechal na 6,5 procenta.

Skupina BRICS je hospodářské seskupení, které se prezentuje jako rival západních států sdružených ve skupině G7. Skupinu původně tvořila Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, od letoška k ní patří také Írán, Egypt, Etiopie a Spojené arabské emiráty. Na tvorbě HDP celého světa se BRICS podílí skoro třetinou.

Rusku, které už přes dva roky válčí s Ukrajinou, měnový fond na letošní rok předpovídá hospodářský růst o 3,2 procenta. To je stejně jako v jarní prognóze. Odhad růstu na příští rok měnový fond zhoršil na 1,5 procenta, což je o tři desetiny procentního bodu méně, než předpovídal na jaře.

Růst HDP ve vybraných zemích a regionech světa:

ZEMĚ/OBLAST 2023 2024* 2025* Svět 3,3 3,2 (3,2) 3,3 (3,2) Vyspělé země 1,7 1,7 (1,7) 1,8 (1,8) USA 2,5 2,6 (2,7) 1,9 (1,9) Eurozóna 0,5 0,9 (0,8) 1,5 (1,5) Německo -0,2 0,2 (0,2) 1,3 (1,3) Francie 1,1 0,9 (0,7) 1,3 (1,4) Itálie 0,9 0,7 (0,7) 0,9 (0,7) Španělsko 2,5 2,4 (1,9) 2,1 (2,1) Japonsko 1,9 0,7 (0,9) 1,0 (1,0) Velká Británie 0,1 0,7 (0,5) 1,5 (1,5) Kanada 1,2 1,3 (1,2) 2,4 (2,3) Mladé trhy a rozvojové země 4,4 4,3 (4,2) 4,3 (4,2) Čína 5,2 5,0 (4,6) 4,5 (4,1) Indie 8,2 7,0 (6,8) 6,5 (6,5) Mladé trhy v Evropě 3,2 3,2 (3,1) 2,6 (2,4) Rusko 3,6 3,2 (3,2) 1,5 (1,8) Latinská Amerika a Karibik 2,3 1,9 (2,0) 2,7 (2,5) Brazílie 2,9 2,1 (2,2) 2,4 (2,1) Mexiko 3,2 2,2 (2,4) 1,6 (1,4) Blízký východ a Střední Asie 2,0 2,4 (2,8) 4,0 (4,2) Saúdská Arábie -0,8 1,7 (2,6) 4,7 (6,0) Subsaharská Afrika 3,4 3,7 (3,8) 4,1 (4,0)

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Údaje v procentech, v závorkách předchozí prognóza z dubna

* odhad