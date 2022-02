Mobilita s nulovými emisemi: Charge myHyundai umožní zákazníkům nabíjení zelenou elektrickou energií

Hyundai v rámci služby Charge myHyundai nabízí zelenou elektrickou energii. Společnost zajistí, aby bylo za každé nabíjení dodáno do elektrické sítě ekvivalentní množství zelené elektrické energie. Veškeré nabíjení v rámci Charge myHyundai bude ze 100 % kompenzováno zelenou elektrickou energií z větrných elektráren. Výhoda pro majitele bateriových elektromobilů a plug-in hybridů Hyundai, včetně modelů IONIQ 5, KONA Electric a TUCSON Plug-in Hybrid.

Značka Hyundai oznámila, že v rámci služby Charge myHyundai nabídne spolu s poskytovatelem služeb pro elektromobilitu Digital Charging Solutions (DCS) zelené dobíjení, čímž zajistí, aby bylo za každé nabíjení uskutečněné v rámci její celoevropské integrované služby veřejného nabíjení dodáno do elektrické sítě ekvivalentní množství zelené elektrické energie. Hyundai se tak stává jedním z prvních výrobců automobilů, kteří ekologické veřejné nabíjení nabízejí.

Při nabíjení elektrickou energií z obnovitelných zdrojů produkují bateriové elektromobily, jako například IONIQ 5, po celou dobu své životnosti až o 81 procent méně emisí než normální automobily poháněné spalovacími motory - a to od procesu získávání surovin až po samotnou jízdu. Vyplývá to ze studie z roku 2021, kterou vydala Mezinárodní rada pro čistou dopravu.

Řidiči však často nevědí, zda příslušná veřejná nabíjecí stanice odebírá zelenou, nebo "šedou" elektrickou energii z neobnovitelných zdrojů. Odpovědnost za výběr dodavatele mají totiž provozovatelé nabíjecích stanic.

Hyundai se zavázal, že k potvrzení ekologičnosti elektrické energie dodávané při každém nabíjení bude používat tzv. záruky původu GO (Guarantees of Origin). Tím je zaručeno, že za každé nabíjení prostřednictvím služby Charge myHyundai bylo do elektrické sítě dodáno ekvivalentní množství zelené elektrické energie.

Dodavatelé zelené elektrické energie vyrábějí elektrickou energii s nulovými emisemi, protože využívají přírodní zdroje, jakými jsou například vítr nebo solární energie, které jsou následně přeměňovány na energii elektrickou. Nezávislý úřad potvrzuje zelený původ každé MWh vyrobené elektrické energie vystavením certifikátu GO.

Uživatelé služby Charge myHyundai tak budou odteď své elektrifikované modely Hyundai nabíjet ekologicky. K čisté a trvale udržitelné mobilitě ale přispějí také tím, že se v důsledku jejich spotřebního chování bude zvyšovat podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na evropském trhu.

"Hyundai je mezi prvními výrobci automobilů, kteří nabízejí zelené veřejné nabíjení v Evropě," říká Michael Cole, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor Europe. "Zařazením energie z obnovitelných zdrojů do služby Charge myHyundai přispívá Hyundai k čisté a trvale udržitelné mobilitě pro všechny. Toto řešení zaručuje zdravou budoucnost pro příští generace v souladu s naší vizí ‚Pokrok pro lidstvo'."

"DCS zásadním způsobem urychluje realizaci budoucnosti trvale udržitelné mobility na celém světě," říká Jörg Reimann, generální ředitel společnosti Digital Charging Solutions. "Pomocí certifikátů ‚GO' zaručujeme, že 100 procent elektrické energie spotřebované při každém nabíjecím procesu bylo do elektrické sítě dodáno jako elektrická energie z evropských větrných turbín. Poptávka po zelené elektrické energii se tím na trhu zviditelňuje, což pomáhá k jejímu dalšímu prosazování."

Charge myHyundai - nejrychleji rostoucí nabíjecí síť v Evropě

Charge myHyundai poskytuje v partnerství se společností Digital Charging Solutions (DCS) řidičům přístup k jedné z největších veřejných nabíjecích sítí na světě, která čítá více než 300 000 nabíjecích bodů ve 29 evropských zemích. Uživatelé celoevropské integrované služby pro veřejné nabíjení mohou prostřednictvím jediné platformy snadno a jednoduše využívat nabíječky všech významných provozovatelů.

Uživatelům služby Charge myHyundai nabíjecí stanice zpřístupní nabíjecí karta nebo aplikace Charge myHyundai. Není tedy nutné uzavírat žádné dodatečné smlouvy s jinými poskytovateli a úhrady probíhají jednou měsíčně na základě jediné vystavené faktury.

Další výhodou služby Charge myHyundai je přístup do celoevropské integrované služby pro veřejné nabíjení IONITY s více než 1600 vysokovýkonnými nabíječkami ve 24 evropských zemích. Nabíječky pro rychlé nabíjení výkonem až 350 kW podporují funkci ultra rychlého nabíjení modelu IONIQ 5. Charge myHyundai proto umožňuje všem řidičům snadné a rychlé nabíjení, které je nyní navíc i zelené.

Charge myHyundai je k dispozici pro zákazníky značky Hyundai, kteří používají bateriové elektromobily (BEV) nebo plug-in hybridní (PHEV) modely. Mezi ně aktuálně patří IONIQ 5, KONA Electric, IONIQ Electric, TUCSON Plug-in Hybrid, SANTA FE Plug-in Hybrid a IONIQ Plug-in Hybrid.

Služba Charge myHyundai je v současnosti nabízena na 15 evropských trzích. Konkrétně se jedná o Rakousko, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Nizozemí, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velkou Británii.