Moderní předprodej vstupenek. Rychle, snadno a výhodně

Nakupování vstupenek je dnes velmi smart, proto jsou potenciální zákazníci zvyklí na jednoduchost a pohodlí. Jak jako pořadatel můžete nabídnout více než ostatní?

Předprodej vstupenek v Brně

Můžete si to vzít ze svého pohledu. Když si například řeknete, kam v Brně, budete hledat nejjednodušší cestu, jak získat vstupenky. Pokud nejste u počítače, vezmete do ruky telefon a hledáte akci, která by vás zaujala. Potřebujete proto i příjemný vzhled daného portálu, intuitivní a přehledný, abyste se co nejrychleji dozvěděli, o jakou akci se jedná a kolik stojí. To je hlavní kritérium. Pak uvítáte komfort při placení. Takové příjemné prostředí nabízí smsticket. Zde se rádi pohybují nejen nakupující, ale i pořadatelé akcí. Nasazení akce do prodeje vás v podstatě nic nestojí, prakticky se financuje provize za reálně prodané vstupenky. Nákup vstupenek je snadný, proto sem potenciální zákazníci rádi chodí. Dále zákazníci kvitují i QR kódy pro snadné odbavení i možnost koupit vstupenky na jakémkoli místě. Lze je získat online i fyzicky na různých místech ve městě.

Akce v Brně: Jak o sobě dát vědět?

Předprodej vstupenek je samozřejmě ovlivněn i reklamou. Nejen, že se o vás lidé na daném portálu dozví. Pokud bude vše fungovat, zákazníci budou mít i bonusy například ve formě QR kódů, a to se odrazí na jejich spokojenosti. Kdyby byli otráveni nefunkčním systémem, za který byste třeba ani vy jako pořadatel akce nemohl, bohužel by to ovlivnilo negativní zkušenosti lidí. Samozřejmě, že ale i vy jako pořadatel hledáte jednoduchý systém na profesionální úrovni, a pokud možno, aby to nestálo ranec. Na Smsticket.cz je podpora pořadatelů ale dost velká.

Prodávejte vstupenky na akce chytře, snadno a levně

Portál smsticket nabízí tzv. veřejnou profilovou stránku pořadatele. Na ní se zákazníci dočtou informace o vás, můžete zde uvést svůj web, profil na sociálních sítích, přidáte seznam plánovaných akcí. Jde o skvělou prezentaci, kdy se o vás lidé dozví více na jednom místě. Jde o reklamu na hojně navštěvovaném portálu, což je velký bonus navíc. Samotným návštěvníkům skrze portál poskytujete komfort v tom, že vstupenky dostanou prostřednictvím SMS, v PDF formě i s QR kódem. Navíc díky platební bráně Pays si mohou vybrat, jakou moderní metodou chtějí platit (Apple Pay, Google Pay apod.). Servis se týká i připomínky konání akce den předem, kdy zákazníkovi přijde SMS. Tato zpráva má i kód vstupenky, s nímž se klient pohodlně odbaví. Pro vás samotné je skvělé, že si můžete na stránkách portálu své akce editovat a plánovat, jak chcete vy sami. Nikdo vám do toho nezasahuje.

A co je super? Pokud máte pravidelné akce, nemusíte je vypisovat celé znovu. U periodických akcí je možnost kopírovat informace do akce nové. Stačí zmáčknout jediné tlačítko. Uvítáte i informační a reklamní SMS pro rychlou komunikaci i podporu prodeje, což je další forma propagace. Návštěvníci se tak dozví, že něco chystáte. Je zde i možnost prodeje s místenkami, kde klient dostane přehled v plánku s rozdělením sedadel na míru každému prostoru. A pozor, nechybí ani možnost oblíbených slevových kódů. Díky nim lze nabídnout lukrativnější cenu pro věrné návštěvníky. Můžete si také nechat zasílat denní informace o výdělcích na Smsticket.cz milem.

Proč využít služeb předprodeje vstupenek?

Kdybychom to shrnuli, tak mezi největší výhody předprodeje vstupenek na smsticketu patří velmi rychlé nasazení libovolné akce do prodeje, nízký poplatek za předprodej vstupenek (5 %), máte možnost masivní podpory kulturních akcí jednak ze strany ticketingového portálu, a také platební brány Pays. Zákazník má možnost jednoduchého nákupu vstupenek přes mobil (Apple pay, Google pay), odbavení vstupenek ho neobtěžuje, protože mobilní aplikace se čtečkou QR kódů fungují rychle. Pořadatel má k dispozici veškerá data, kontakty a je zde velmi rychlé vyplacení peněz za vstupenky.