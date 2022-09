Moderní spotřebiče ušetří tisíce ročně. Pořídit je nyní můžete s velkými bonusy

Chystáte se následující jaro předělávat byt nebo jste si koupili nový a chcete ho vybavit spotřebiči? S těmi inteligentními Samsung Bespoke můžete díky jejich energetické úspornosti ušetřit nejen při koupi, ale i následném provozu. Bonus až 5 000 Kč lze získat na každý produkt zařazený do akce Bespoke Home, zároveň ale můžete obdržet i dodatečný bonus při koupi tří rozdílných spotřebičů. Celkově tak lze ušetřit až 20 000 Kč za jeden uskutečněný nákup.

Chladnička, co má ráda barvy

Výhodněji nakoupíte chladničky Bespoke, které si můžete přizpůsobit a nakombinovat podle sebe. V online konfigurátoru si můžete doslova poskládat chladničku, která bude naprosto vyhovovat vašemu stylu a potřebám. Na výběr máte z několika modulů (ať už chladících nebo mrazících) a hlavně z několik barev dveří. Vytvoříte tak elegantní a jedinečný kuchyňský prostor s unikátním designem. Navíc, s chladničkami Bespoke v energetické třídě A ušetříte ročně až 57 % nákladů za elektrickou energii oproti základním chladničkám třídy E.

Pračka, která ovládá multitasking

V nabídce jsou i pračky a sušičky Bespoke, které patří k těm nejúspornějším na trhu. Pračky Bespoke efektivněji vyperou špinavé prádlo i díky obrovské kapacitě 11 kg při zachování standardní 60cm hloubky, a navíc zajistí dokonale čisté a hebké oblečení za zlomek času (obvyklou dávku prádla zvládne během pouhých 39 minut). Umí navíc přeměnit prací prášek na bubliny, které pak rychleji pronikají do látky a zajišťují tak až o 24 % účinnější likvidaci všech nečistot i při nízké teplotě. Při kombinaci používání pračky a sušičky Bespoke, tedy při praní a následném sušení, ušetříte až 64 % nákladů na energie.

Úsporně a bez námahy

Do speciální akce patří i tyčový vysavač Bespoke Jet Pet či robotický Jet Bot AI+. Vysavač Bespoke Jet s All-in-One Clean Station sám hygienicky vyprázdní vysýpací stanici, díky pulzující technologii a filtraci s účinností 99,999 %. Zároveň se sám vám při tom automaticky nabije. Jeho lehká konstrukce a působivě silný motor umožní každodenní úklid bez námahy. V akci lze ale tentokrát získat i vestavné a kompaktní trouby Bespoke. Patří do energetické třídy A+, takže opět šetří náklady za elektrickou energii. Přispívá k tomu speciální režim, který šetří náklady tím, že spotřebuje míň energie, a navíc poskytuje komfort v podobě přizpůsobitelného prostoru celé trouby.

Jak na bonus?

Stačí zaregistrovat se do 14 dnů od zaplacení na webových stránkách samsung.cz, nahrát kopii účtenky a fotografii výrobních štítků. Akce platí do 13. listopadu 2022 nebo do vyprodání zásob v případě nákupu na e-shopu samsung.cz a u vybraných prodejců. Více o akci se dozvíte zde: https://www.samsung.com/cz/akce/ce/cashback/.