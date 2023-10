Může z toho být zajímavá nabídka práce?

Žijeme v digitální době, kdy jsou v online prostoru nejen kvalitní zboží, ale i služby. Je však i nemálo podvodů, a tak je člověk opatrný při zvedání telefonu, když volá neznámé, nebo dokonce utajené telefonní číslo. Pokud jste jen jednou v životě reagovali na inzerát nabízející pracovní místo, může vám z neznámého čísla volat headhunter či rekrutér z personální agentury. A pozor, může to být dokonce mimořádně zajímavá nabídka, možná přímo šitá na míru právě vám.

Je velká pravděpodobnost, že když jste v minulosti odpověděli na inzerát, tak jste poslali životopis spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů. Pokud vás tehdy nepozvali k pracovnímu pohovoru, znamená to dvě věci. Za prvé jste zřejmě zcela nevyhovovali dané pracovní pozici a za druhé personální agentura nehodila váš životopis do koše, ale uložila si jej do databáze. A může vás kontaktovat i ve chvíli, kdy to nečekáte, například právě teď, neboť se hodíte na pozici, kterou obsazují.



Jak fungují personální agentury

Personální agentury jsou vlastně externí oddělení lidských zdrojů a dělají vše proto, aby pro své klienty, kterými jsou zaměstnavatelé, našli přesně ty uchazeče, kteří odpovídají jejich zadání. Pokud hledáte práci či uvažujete nad změnou, doporučujeme zvedat i neznámá čísla. Headhunter či rekrutér vám totiž mohou, ale také nemusí, zavolat podruhé, aby vás pozvali na pracovní pohovor. Pozvání přitom znamená šanci získat dobrou prací s příjemným platem a možnostmi dalšího rozvoje a růstu. Vždy je tu možnost, že když se ukáže, že to není hovor, který vítáte, pak můžete s poděkováním za nabídku hovor ukončit.

Kdy zmínit peníze

O čem se mluví méně, a přitom je to velmi důležité, to jsou peníze. Kdo má toto téma otevřít jako první? Pokud tak neučiní headhunter, učiňte to vy. Na pracovním pohovoru se o penězích mluví vždy! V případě, že má pohovor více kol, i tak se peníze zmiňují už v prvním kole, protože jak pro potenciálního zaměstnavatele, tak pro uchazeče je to důležitá informace.

Headhunter obvykle položí otázku, jaký si představujete plat, a často narazí na problém. Jen málo lidí umí odhadnout svoji cenu a přiměřeně ohodnotit cenu svého výkonu, znalostí a zkušeností. "Často se setkáváme se zcela nedostačující odpovědí, například: Já nevím, Navrhněte vy, či Kolik mi nabízíte? Ani jedna z alternativ nepřidává uchazeči body k tomu, aby byl přijat, případně pozván na druhé kolo pracovního pohovoru," řekl Roman Kučera, generální ředitel personální agentury MAXIN´S Group.

Jak určit svoji cenu?

Mnoho uchazečů si "svou" cenu odvozuje od svých životních nákladů a přihodí něco navrch na fajn život. Hodnota člověka na pracovním trhu se však počítá poněkud jinak. Je to mix dosaženého vzdělání, druhu vzdělání, počtu let praxe, předchozích pracovních zkušeností, specifických znalostí a dovedností. Ve výpočtu své ceny je třeba zohlednit i platy v daném segmentu a na dané pozici (výroba, nižší, vyšší, nejvyšší management). Z toho pak vyjde celková částka, která se v ideálním případě pohybuje v hranicích od do. Jednoduše máte jasno v tom, jaká je minimální cena, za kterou jste ochotni nastoupit na obsazovanou pozici a podávat na ní dobrý výkon. Komunikování horní hranice zase ukazuje, že máte o dané pozici a segmentu jasnou představu, jste zorientovaní, a proto jste přesně ten člověk, jehož personální agentura pro svého klienta hledá.

Jak mluvit o penězích

"Když tedy padne otázka, jaký plat si představujete, je ideální říci dvě částky: vaše představa je v rozmezí od... do... Pokud mluvíte o částce, která má být vyplacena na účet, tedy o čisté mzdě, je rozumné to zmínit a její výši určit i vzhledem k tomu, že zaměstnavatele budete ve skutečnosti stát (podstatně) více," dodal Kučera. Svou představu o platu můžete v několika větách opřít i o faktické argumenty, na základě, kterých jste k částce dospěli. Například výše platu v předchozím zaměstnání na nižší nebo obdobné pozici, změněná situace v rodině (přibylo dítě), vzdálenost dojíždění do práce a podobně. Personalista díky tomu ví, jak přemýšlíte, a učiní lepší konečné rozhodnutí. Nejen s ohledem na svého klienta, ale také s ohledem na vás. Pokud vám žádnou práci ve finále nenabídnou, i když vás oslovili, neznamená to vaši prohru. Máte novou zkušenost s pohovorem, ale zřejmě jste se na danou pozici z nějakého důvodu nehodili. Ale jste v databázi a opět vám může zazvonit telefon a volat bude neznámé číslo...