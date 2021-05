Mýto místo okruhu? Pražská ODS odmítá, aby mýto bylo daní za nicnedělání vládnoucí koalice v hlavním městě

Pražská ODS odmítá, aby se zpoplatnění vjezdu do širšího centra hlavního města stalo daní za nicnedělání koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu. S vybíráním mýtného pro řidiče v Praze počítá jimi schválený Klimatický plán už v roce 2025. Občanští demokraté jsou zásadně proti plánu vybírat v Praze od řidičů mýto za situace, kdy koalice neudělala vůbec nic pro dostavbu vnějšího a vnitřního okruhu a navazujících radiál. Pražská ODS také kritizuje netransparentnost a neodvahu říct na rovinu, kolik pražští a mimopražští řidiči za průjezd Prahou zaplatí. Museli by totiž přiznat, že za vjezd mohou řidiči platit klidně i deset tisíc korun ročně.

Koalice chce podle schváleného pražského Klimatického plánu, který zahrnuje investice za více než 230 miliard korun, začít vybírat poplatky od řidičů podle ujeté vzdálenosti. Zpoplatnit chce nejprve území zhruba 10 km2, tedy širší centrum hlavního města. Zavedení mýtného si z rozpočtu města vyžádá minimálně 1 miliardu korun. Vjezd do centra by měl kontrolovat nový kamerový systém, k identifikaci vozidel by se používalo zhruba 5,5 tisíce kamer.

"Chtít po řidičích, aby platili v Praze mýto, za situace, kdy koalice vládnoucí na magistrátu nedokončila pro řidiče naprosto nezbytné dopravní tepny, jako jsou vnější a vnitřní okruh Prahy pro objezd, je drzost. Logicky se ptáme, kudy ti lidé budou jezdit? Ale odpovědi se nedostává. ODS nesouhlasí, aby se mýto stalo daní, kterou řidiči zaplatí za nicnedělání pražské koalice," uvedla Alexandra Udženija s tím, že pražská ODS v minulosti nastartovala debatu o možnosti mýtného pro centrum Prahy, ale vždy s dovětkem a zásadní podmínkou dostavby klíčové dopravní infrastruktury.

Současná koalice si vzala auta a jejich řidiče na mušku a dělá z nich úhlavního nepřítele všech Pražanů. Jenomže za těmi auty jsou konkrétní lidé, kteří vozidlo každý den využívají, aby se dostali do práce, aby odvezli děti do škol, nebo na kroužek, dojeli si na nákup, zásobovali svoje provozovny a firmy.

Motoristé přitom dnes stojí v kolonách a často nemohou Prahou projet hlavně kvůli nedokončeným okruhům a nesystémově uzavřeným a rozkopaným silnicím. Podle pražské ODS není přitom ani jasné, na koho zpoplatněním vjezdu do města koalice míří, ani to, jaký bude ceník. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jen v médiích v reakci na kritiku ODS zlehčuje, že mýto je zatím mimo hru a že je to téma pro budoucnost. To mu ale nebránilo v tom, aby zavedení mýta v Praze v Klimatickém plánu odsouhlasil. "Ať se každý podívá do Klimatického plánu na stranu 61, kde to je zcela jasně napsané, takže pan primátor Hřib neříká Pražanům pravdu a opět mlží," dodává Alexandra Udženija.

Přitom nejčastějšími plátci mýta budou patrně Pražané. Koalice ve svém Klimatickém plánu ale jen stroze uvádí, že výnosy mýtného systému budou mnohonásobně vyšší než náklady. "Má-li mýtný systém zároveň zvýšit tlak na větší využití veřejné dopravy, a dnešní cena ročního kuponů je 3650 Kč, pak cena za jízdu autem bude muset být alespoň násobkem ceny kuponu MHD. Z toho jednoznačně vyplývá, že dnešní koalice pod vedením Pirátů uvažuje o tom, že se bude od řidičů v Praze vybírat poplatek klidně i deset tisíc korun ročně," odhadl předseda klubu ODS Zdeněk Zajíček.

"Je pro mě nepochopitelné, že předkladatel návrhu na zavedení mýta je náměstek Hlubuček (STAN), který je zároveň tím, kdo spolu se starostou Suchdola blokuje už desítky let výstavbu severní části okruhu. Jsem rád, že starostové na východě Prahy se k výstavbě okruhu chovají odpovědněji a v zájmu celé Prahy, i když i u nich to bude znamenat nemalé dopady," dodává starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Rada hlavního města schválila tzv. Klimatický plán Praha 2030 minulé pondělí. Jde o dokument, ve kterém jsou na více než 250 stranách popsány ambice hlavního města, které si kladou za cíl snížit emise CO2 vyprodukované na území hlavního města o 45 % a to za více než 230 mld. korun. Podle pražské ODS lákavý název dokumentu ale obsahuje jen pouhou směs projektů s nerealisticky stanovenými cíli.

Plán mj. zavádí masivní dopravní omezení, vynucuje výstavbu solárních elektráren na 23 000 pražských střechách bez projednání s orgány památkové péče a počítá s další více než šedesátkou projektů bez jasného finančního plánu a schopnosti města tyto projekty řídit a financovat.