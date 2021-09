Na Designblok letos dorazí legenda auto-moto designu. Hlavním partnerem je Hyundai

Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. se stala hlavním partnerem největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě, Designbloku, která v prostorách komplexu Gabriel Loci, Uměleckoprůmyslového musea a v řadě pražských galerií, showroomů a pop-up shopů proběhne od 6. do 10. října 2021.

Hyundai Designblok podpoří flotilou ekologických elektrifikovaných vozů v čele s revolučním elektromobilem IONIQ 5, který mimo špičkových technologií vyniká právě neotřelým atraktivním designem.

Se svou přednáškou v rámci přehlídky navíc vystoupí šéfdesignér evropského designového centra Hyundai Thomas Bürkle, který ve středu 6. října představí příběh designu modelu IONIQ 5 v kontextu dnešní designové filozofie jihokorejské automobilky.

"Spojení s prestižní českou přehlídkou nejlepšího designu je z naší strany zcela logické. Designová řeč naší značky se v posledních letech proměnila natolik zásadně, že dnes patří mezi automobilovými výrobci k těm vůbec nejvýraznějším. Obzvlášť hrdí jsme na to, že naši konstruktéři dokážou koncepty sklízející nadšené ohlasy bez významnějších ústupků převést do podoby sériových vozů. Tak tomu bylo např. v případě studie Hyundai Vision T, která byla předobrazem v Česku vyráběného sériového vozu TUCSON, nebo projektu 45 EV Concept z roku 2019 a sériového vozu IONIQ 5, který na Designbloku prezentujeme," říká marketingový a produktový ředitel Hyundai Motor Czech Marek Trešl.

"Díky automobilce Hyundai bude mít Designblok poprvé v historii ekologickou a elektrifikovanou flotilu vozů pro přepravu významných zahraničních a českých hostů. Jsme velmi hrdí na to, že se nám díky značce Hyundai podařilo udělat další krok v našem tažení za udržitelně produkovaný velký mezinárodní festival. To je velká výzva. Stavební prvky expozic jsme začali již před deseti lety, vloni jsme hlavní výstavu poprvé připravili v principu zero waste. Náš merchandising je vyroben podle ekologických kritérií a výrazně jsme také omezili leteckou dopravu našich hostů a projektů. Jsem ráda, že můžeme při našem snažení přivítat jako hlavního partnera právě Hyundai. Jeho modely jsou příkladem atraktivního designu a je nám velkou ctí, že na Designblok přijede i šéfdesignér a jeho autor Thomas Bürkle," uvedla Jana Zielinski, ředitelka výstavy Designblok.