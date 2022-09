Na podzim už inflace kvůli dražším energiím podle analytiků klesat nebude

Inflace v srpnu zpomalila díky zlevnění pohonných hmot, na podzim se však kvůli rostoucím cenám energií zřejmě další pokles tempa růstu nedá čekat. Shodli se na tom oslovení analytici. Na obávanou dvacetiprocentní metu ale podle nich inflace nedosáhne.

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně stouply o 17,2 procenta, zatímco v červenci to bylo o 17,5 procenta, oznámil v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Tempo růstu zpomalilo po 13 měsících.

"Inflace si na chvíli odpočinula. Do konce letošního roku ale ještě bude muset vstřebat výrazný růst cen energií z posledních týdnů," uvedl analytik společnosti Deloitte David Marek. Zároveň se již podle něho vytrácejí poptávkou živené tlaky na inflaci. "Výrazný pokles reálných mezd a obavy z dalšího ekonomického vývoje tlumí útraty domácností v obchodech a omezují možnosti ke zvyšování cen," dodal.

Srpnový pokles inflace nemusí být nutně začátkem nového trendu, doplnil analytik UniCredit Bank Parik Rožumberský. Na jedné straně bude u řady položek zřejmě cenový růst dále slábnout, často i díky vysoké základně z loňska. To se může týkat například cen oděvů a obuvi, imputovaného nájemného či cen pohonných hmot. Na druhé straně předpokládá pokračující zdražování potravin a především energií.

Další výrazný pozitivní impulz ve směru poklesu, jako v srpnu zajistily pohonné hmoty, už inflace hned tak nedostane, míní analytik Banky Creditas Petr Dufek. Na oslavy poklesu inflace je proto podle něj zatím ještě docela brzo. Pravděpodobný je totiž další vzestup cen už v podzimních měsících, i když dvacetiprocentní 'metu', o které mluvila centrální banka, inflace nejspíš nedosáhne, podotkl.

"Vyhráno dosud nemáme, a to primárně z důvodu pokračujícího dramatu na energetickém trhu," souhlasil analytik Cyrrusu Vít Hradil. Z něj se i v nejbližších měsících budou inflační tlaky do celkové statistiky propisovat jak napřímo, tedy v oddíle bydlení, tak i zprostředkovaně skrze rostoucí náklady v podnikatelské sféře. Přesto se zdá být pravděpodobné, že obávané 'dvacítky' česká inflace nedosáhne. "Po zbytek roku by se mohla udržet v okolí 17 procent a v průměru za celý rok jen mírně přesáhnout 15 procent," odhadl.

"Opatrně je tak možné říci, že inflace již dosáhla svého vrcholu, méně pozitivní zprávou pak je, že její zpomalování bude spíše pomalejší," řekl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. To tak obecně jde podle něj ruku v ruce se záměrem České národní banky již dále nezvyšovat úrokové sazby, ale naopak ponechat je na vyšší úrovní déle.

Inflace se blíží svému vrcholu, ale to neznamená, že se ekonomice v praxi uleví, spíše naopak, upozornil partner PwC Petr Smutný. Za normálních okolností podniky převádějí rostoucí náklady do ceny výrobků, čímž pohánějí inflaci. Jenže současná situace, pramenící zejména z cen energií, je natolik rozkolísaná a chaotická, že tímto způsobem už plánovat nelze. Nejen proto, že ceny už naráží na možnosti kupujících a klesá poptávka a konkurenceschopnost. "S klienty z řad firem tak nyní řešíme opatření, jako jsou přerušení či zastavení výroby a propouštění," poznamenal.