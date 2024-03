Na trhu jsou teď volní špičkoví zaměstnanci. Dočasně, varuje expert

Ochlazení trhu je časem pro personální audit. Přechodně jsou totiž volní i špičkoví lidé. Pokud firmy nezaváhají, mohou nyní získat kvalitní zaměstnance na léta dopředu.

Ochlazení trhu může být významná příležitost. Obzvlášť to platí u náboru zaměstnanců. Redukce stavů, která může zpomalení růstu provázet, totiž znamená, že se firmy častěji zbavují i dobrých, ba špičkových pracovníků. "Firma má například tým deseti lidí, kteří mají předepsané minimální plnění, které všichni až na jednoho plní na 150 procent. I ten poslední však vysoko překračuje limit a plní na 130 procent," vysvětluje headhunter Vladimír Kočí ze společnosti R4U, která vyhledává firmám talenty. "Z hlediska zaměstnavatele dává smysl takového člověka vyměnit, protože když získá obchodníka stejně výkonného jako zbytek týmu, v následujících letech se mu investice bohatě vrátí. Zároveň ale může jiná firma toho propuštěného specialistu získat, protože je to vlastně pořád špičkový fachman." V současnosti se na trhu začínají objevovat i lidé, kteří by v klidnějších časech neměli potřebu aktivně hledat zaměstnání. Nyní jsou i experti z lukrativních oborů, jako je IT, farmacie, bankovnictví či energetika, kteří ještě nedávno přehrabovali nabídky vidlemi, ochotní k hledání práce, která jim přinese jistotu do dalších let.

Některé firmy propouštějí z principu

Vladimír Kočí upozorňuje, že některé společnosti mají nastavenu tvrdou praxi, kdy vždy na začátku roku propouštějí určité procento lidí bez ohledu na aktuální kondici svého podnikání. To je další důvod, proč právě nyní, kdy se potkává začátek roku s ekonomickou krizi, provést personální audit. "Jako zaměstnavatel bych právě nyní provedl výběrové řízení, přičemž poptávanou pozici bych nazval poněkud pozměněným názvem, abych zbytečně neznervóznil tým. Samotnou výměnu slabšího zaměstnance za nový talent pak lze provést až po dokončení nové akvizice." Z hlediska výkonnosti týmu totiž nemusí být na škodu, pokud lidé vědí, že o místo v sestavě je třeba stále bojovat, tedy podávat maximální výkony. "Nejde o vytváření permanentního strachu a nejistoty, ale informaci lidem, že nikdo není nenahraditelný," uzavírá Kočí.