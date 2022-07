Na Vysočině vyroste Lidl Les

Projekt Lidl Les skloubí výsadbu nového lesa s podporou tuzemských dodavatelů. Lidl totiž přispěje 1 Kč z nákupu vybraných výrobků privátní značky Náš kraj na výsadbu nového lesa na Vysočině. Akce, která začíná prvním prázdninovým dnem, potrvá až do vybrání celkové částky 5 000 000 Kč. Tváří projektu, jehož cílem je vysadit 200 000 stromů, se stal profesionální rybář a cestovatel Jakub Vágner.

Postupné oteplování a sucho v uplynulých letech ovlivňují také stav lesních porostů. Oslabené stromy jsou pak náchylnější k nemocem a méně odolné vůči škůdcům. Společnost Lidl se proto spojila s Lesy ČR a přichází s projektem Lidl Les. Jeho výsledkem bude výsadba nového lesa na Vysočině v místech, kde původní lesní porost zničila kůrovcová kalamita. "Uvědomujeme si, že naše podnikání má vliv nejen na společnost, ale i přírodu, k jejíž ochraně a obnově chceme také přispět. Vzhledem k tomu, že s následky kůrovcové kalamity se česká krajina může potýkat dlouhé roky, rozhodli jsme se zaměřit tímto směrem. Ve vybraných lokalitách vysadíme celkem 200 000 jehličnatých i listnatých stromů tak, aby vyrostl silný a pestrý les," vysvětluje jednatel společnosti Lidl odpovědný za nákup Michal Farník.

Lesy plní důležitou roli, kdy za deště zadržují vodu, za sucha ji pak uvolňují. Během jednoho letního dne dokáže průměrně vzrostlý strom přefiltrovat a odpařit více než 100 litrů vody. Nezastupitelný je les také při produkci kyslíku. 1 ha průměrného listnatého opadavého lesa vyprodukuje za 1 rok asi 10 tun kyslíku, což vystačí 38 lidem na rok. 1 ha smrkového lesa vyprodukuje za rok 7 tun kyslíku. Důležitý je les také při neutralizaci oxidu uhličitého. 1 ha lesa přemění na kyslík 15 t CO₂ za rok. Tolik oxidu uhličitého vyprodukuje automobil při jízdě na vzdálenost 100 000 km.

Projekt Lidl Les neznamená jen zalesnění vybraných lokalit, zároveň je i podporou tuzemských dodavatelů. Jeho součástí je totiž kampaň, do které se mohou zapojit také zákazníci. Na výsadbě nového lesa se budou podílet zakoupením vybraných produktů pod privátní značkou Náš kraj. "Z každého takového výrobku pak Lidl přispěje 1 Kč na výsadbu nového lesa. Kampaň začíná v pátek 1. července a potrvá až do dosažení výsledné částky 5 milionů korun," popisuje mechaniku kampaně Michal Farník.

Na speciálních webových stránkách www.lidl-les.cz se pak zájemci dozvědí, kolik už je vybráno, zajímavosti o lese, ale také jak postupuje výsadba. Ta je plánovaná na druhou polovinu října a zahrnuje lokality v okolí Humpolce a Jihlavy. Samotné zalesňování bude propojené s firemním dobrovolnictvím, na zalesnění se budou podílet přímo zaměstnanci Lidlu. "Chtěli jsme, aby se s novým projektem ztotožnily i naše kolegyně a kolegové, a podle prvních ohlasů soudíme, že o dobrovolníky opravdu nouze nebude," prozrazuje Michal Farník.

Tváří projektu je mezinárodně uznávaný profesionální rybář, cestovatel, fotograf a dobrodruh Jakub Vágner. Ten kampaň představuje také formou videa "Les, to není žádná sranda".

Spolupráci s Lidlem na projektu Lidl Les plánuje podpořit i jako zákazník koupí produktů Náš kraj. "Ve svém životě se snažím dělat hlavně věci, které mi dávají smysl. Přijde mi skvělé, že se Lidl rozhodl sázet stromy. Líbí se mi jakákoliv činnost, která nám dává šanci zmírňovat a snad z části i napravovat lidskou aktivitu v naší krajině," hodnotí Jakub Vágner.

Lokality pro výsadbu na Vysočině společně s Lidlem vytipovala společnost Lesy ČR. Ta výslednou částku využije na zalesnění cca 30 ha, kromě sazenic se počítá také s oplocením a péčí po dobu několika následujících let. "Kalamita postupně ve všech regionech doznívá, a to i na Vysočině. Naším úkolem posledních let je tedy rozsáhlá obnova lesů. Kde je to možné, podporujeme přirozenou obnovu porostů, jinak vysazujeme desítky milionů sazenic ročně a pomáhá i veřejnost, včetně škol a pracovních týmů. Moc nás těší velký zájem, který dokazuje, že lidé nejsou vůči krajině lhostejní. Všem děkujeme," říká Jiří Groda, pověřený vedením Lesů ČR.

Projekt Lidl Les nebude pouze jednorázovým projektem, výsadbu nových lesů plánuje Lidl podporovat dlouhodobě. Lidl Les tak bude plnohodnotnou náhradou projektu Rákosníčkova hřiště. Ten se zaměřoval na výstavbu dětských hřišť v blízkosti prodejen Lidl a za deset let jich vzniklo celkem 100. I v tomto případě byli do projektu zapojeni zákazníci, kteří hlasováním rozhodovali o tom, ve kterém městě děti získají nové hřiště.

