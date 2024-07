Nabídka zánovních vozů meziročně vrostla o 11 %, ceny jsou stabilní

Za první pololetí letošního roku český trh ojetin nabídnul 45 153 zánovních automobilů, tedy aut s nájezdem do 50 000 kilometrů a stáří do 5 let.

Nabídka zánovních automobilů, tedy aut s nájezdem do padesáti tisíc kilometrů, maximálně pět let starých, se zárukou od výrobce a cenou až o 40 % nižší během prvního roku provozu než v případě nových, již druhým rokem postupně roste. Český trh nabídnul za první pololetí letošního roku 45 153 těchto vozů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 11 %. Tato auta mohli zájemci pořídit nejčastěji za 659 000 korun. Vyplynulo to z analýzy trhu, kterou kontinuálně provádí skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

"Poslední měsíce pozorujeme na českém trhu pokles cen ojetých automobilů. Tento trend se postupně propisuje i do segmentu zánovních automobilů, které suplují nedostatkové či příliš drahé nové vozy. Jsou nejen ihned k dispozici, ale vyznačují se i nízkým věkem a nájezdem, zárukou od výrobce a cenou až o čtyřicet procent nižší než nové. V prvním pololetí letošního roku se ceny stabilizovaly a tato auta se tak nabízela nejčastěji za 659 tisíc korun. Nabídka přitom meziročně vzrostla na 45 153 vozů, což je oproti loňskému prvnímu pololetí o 11 % více," komentuje situaci na trhu zánovních automobilů Petr Vaněček, společný generální ředitel (Co-CEO) skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Ceny zánovních vozů, které jsou na českém trhu nabízeny nejčastěji ve věku do dvou let stáří a s nájezdem necelých dvacet tři tisíc kilometrů, se tak již druhým rokem postupně stabilizují.

Nejčastěji inzerované zánovní vozy v 1. pololetí roku 2024 na českém inzertním trhu Pořadí Model Pořadí Model 1. Škoda Fabia 6. Škoda Kodiaq 2. Škoda Octavia 7. Hyundai Tucson 3. Škoda Scala 8. Hyundai i30 4. Škoda Karoq 9. Škoda Superb 5. Škoda Kamiq 10. VW Golf

Zánovní automobily jsou v české inzertní nabídce nejvíce ve variantě SUV (42,8 %), hatchback (25,1 %) nebo kombi (16,4 %). Nejčastěji jde pak o značku Škoda s modely Fabia (5,9 %), Octavia (4,2 %) nebo Scala (3,9 %). Většina nabízených zánovních aut má benzínový motor (61,8 %), ale významně vzrostla nabídka alternativních paliv. Poslední pololetí mohli Češi vybírat z téměř dvojnásobného množství zánovních, čistě bateriových vozů (konkrétně 1 643) a hybridů (2 730) než o pololetí dříve. Z elektromobilů je nejvíce inzerovaná Škoda Enyaq a z hybridů Toyota Corolla.

Tato statistika vznikla na základě dat skupiny AURES Holdings, která monitoruje situaci na českém inzertním trhu již více než deset let. V červnu skupina přešla na novou generaci metodiky, kdy data inzertních agregátorů doplnila o data z registru automobilů. Detailnější nástroje pro monitoring trhu, které společnost nově nasadila, umožňují lépe identifikovat jednotlivé vozy a data tak ještě přesněji ukazují situaci na sekundárním trhu v České republice i v dalších čtyřech zemích, kde největší prodejce ojetých automobilů v současnosti působí.