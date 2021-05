Nábor "na dálku": Firmy přijímají manažery, které v životě neviděly

Najmout šéfa firmy, s nímž jste si nikdy nepotřásli rukou? Přijmout odpovědnou pozici ve firmě, kterou jste nemohli navštívit? Výběrové řízení na klíčové pozice dnes probíhá téměř výhradně online a klade na obě strany požadavky na skvělou prezentaci, ale i vzájemnou důvěru.

Těžko říci, zda je nábor v časech pandemie těžší pro uchazeče, nebo zaměstnavatele. S hromadným přesunem firem do online prostoru, který krize mohutně akcelerovala, rostou specifické požadavky na klíčové manažery, ale stejně tak na firmy, které se je snaží ulovit. Zatímco základní vlastnosti lídrů, jakými jsou charisma či tah na branku, se příliš nemění, s nutností řídit tým na dálku rostou nároky na jejich komunikační a prezentační dovednosti. "Kandidát, který přijímá novou výzvu, se musí umět prodat bez možností osobního kontaktu, potřesení rukou, rozhovoru tváří v tvář," vysvětluje headhunter Ivar Mesenský ze společnosti Wolf Hunt, která se na digitální lov hlav specializuje. Judene Pretti, ředitelka Work-Learn Institutu na University of Waterloo v kanadském Ontariu, uvádí: "Pokud jde o nábor nových zaměstnanců, důležitá kritéria v náborovém procesu zůstávají, je to schopnost komunikovat a pracovat v týmech, stejně jako mít pozitivní přístup k učení. S nárůstem práce na dálku se navíc zvýšila potřeba technických dovedností a samostatnosti." V podobné situaci je ovšem firma, která takového žádaného manažera "lanaří": také ona totiž musí zaujmout, prodat výhody poptávané pozice i firmy jako celku. Ruku v ruce se schopností sebeprezentace roste důraz na vzájemnou důvěru obou stran. "Kandidát potřebuje dostatek informací, aby mohl s důvěrou přijmout nabídku firmy, kterou nepoznal zblízka. Stejně tak firma musí mít detailní informace o adeptovi, jeho schopnostech, ale i očekáváních a motivaci," upřesňuje Mesenský.

Zavřené hranice, zrušené lety. I tak firmy potřebují nové lidi

Nová situace "náboru na dálku" má doslova globální rozměr. Pro firmy představuje nejen komplikace, ale i výhody a nové možnosti. Amy Robinson, Senior Brand Development Manager ve společnosti Esendex, k tomu říká: "Z této nové formy práce na dálku vyplývá klíčová výhoda, která souvisí s možností oslovit obrovské množství potenciálních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že místo výkonu práce již není rozhodující, mnoho firem je schopno organizovat pohovory a přijímat kandidáty z kteréhokoli místa v zemi nebo dokonce z celého světa." Význam komunikačních a prezentačních dovedností pak samozřejmě prudce roste. Představme si například situaci, kdy firma jedná o nákupu konkurenční společnosti, do které hodlá po úspěšné akvizici dosadit nového ředitele. Pandemická situace se rychle zhoršuje, na všechno je málo času a veškeré osobní kontakty musejí být omezeny na minimum. Na významu pak nabývá nejen nalezení vhodného kandidáta, ale hlavně jeho přesvědčení, že i v nejisté době má smysl jít do rizika a nastoupit do nové firmy, navíc zahraniční, a ještě ke všemu takové, kterou zblízka neměl šanci poznat. "Našli jsme například vhodného finančního ředitele z Česka pro firmu sídlící na Slovensku, vše bylo na nejlepší cestě, a náhle před finálovým kolem výběrového řízení zrušili lety, a posléze dokonce zavřeli hranice. V takové situaci je jediným řešením kompletní online výběrové řízení, které headhunter moderuje," uvádí Ivar Mesenský.