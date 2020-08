Nadační fond Českých drah pomohl zaměstnancům, kteří utrpěli zranění při nedávných železničních nehodách

Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u Perninku a u Českého Brodu.

"Zároveň jsme schválili vyplacení finanční podpory rodině našeho strojvedoucího, který při střetu u Českého Brodu zahynul," upřesňuje předseda správní rady fondu Václav Nebeský a dodává: "Rozdělili jsme všechny prostředky, které dárci poslali pod variabilními symboly právě pro tyto konkrétní případy, a k nim jsme zhruba stejnou částku ještě přidali ze společného účtu. Celkem jsme jako první pomoc pro zmírnění důsledků tragických nehod na naše zaměstnance a jejich rodiny rozdělili 400 tisíc korun."

Jedním z nich je i vlakvedoucí Petr Paťha. "Když jsem šel ráno do práce, myslel jsem na to, jaký je krásný den. A to je to poslední, co si pamatuji. Pak jsem se probral v nemocnici," popisuje osudný den Petr Paťha. V péči lékařů bude vzhledem k závažnosti zranění ještě dlouho, už teď se ale těší, až mu dovolí vyrazit alespoň na nemocniční zahradu. Petr žije sám se svou dcerou a železniční neštěstí u Perninku mu obrátilo život naruby. "Budu muset řešit spoustu věcí, včetně výpadku pravidelného příjmu, bydlení kvůli zvýšení bezbariérovosti a tak dále. Všechno bude nové a složitější. Přesto jsem optimistický a věřím, že to zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem moc vděčný. Je fajn vědět, že na to nejsem sám."

Právě kvůli podobným osudům Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM vznikl. Založily ho České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo. O spolupráci už projevily zájem také další společnosti Skupiny ČD.

"Myšlenku na založení fondu pro podporu železničářů, kteří se například v důsledku zranění, či vážné nemoci dostali do složité životní situace, jsme měli s panem předsedou Nebeským společnou. Nebylo tedy těžké se shodnout a zhmotnit ji. Jednoznačně jsme se také shodli v tom, že je potřeba jako prvním pomoci zaměstnancům zraněným při nedávných mimořádnostech a rodině zemřelého strojvedoucího. Sbírky ale běží dál a všechny prostředky, které se na transparentním účtu nashromáždí pod zveřejněnými variabilními symboly, rozdělíme na dalším zasedání koncem listopadu," doplňuje místopředseda správní rady nadačního fondu Ivan Bednárik.

"Pomoci může každý. I malý finanční příspěvek, když se takových sejde víc na jednom účtu, usnadní někomu, kdo pomoc potřebuje, život. Každý také může poslat návrh na poskytnutí pomoci. Správní rada jednotlivé případy posoudí a rozhodne o vyplacení podpory," uzavírá Václav Nebeský.