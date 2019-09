Nájemné v Praze se bude blížit západoevropským metropolím

Nájemné v bytech v Praze se bude v příštích letech přibližovat cenám ve větších městech v Německu nebo Rakousku. Příčinou je přibližování průměrných mezd a rostoucí atraktivita Prahy pro zahraniční investory, které budou lákat především vyšší výnosy z pražských nájmů proti západoevropským metropolím. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti KPMG.

"Praha sice v tuto chvíli nedosahuje výše nájmů obvyklé na západ od českých hranic, se mzdovou konvergencí a rostoucí atraktivitou českého hlavního města v mezinárodní perspektivě můžeme ale předpokládat, že se i tyto hladiny budou sbližovat," uvedl odborník na nemovitosti v KPMG Pavel Dolák. Podle serveru Numbeo.com je v Mnichově nájem zhruba o 70 procent vyšší než v Praze, ve Vídni nebo Berlíně o 30 procent.

Výnosy z nájemného loni v Praze dosáhly 3,9 procenta. To bylo za posledních pět let nejméně, v roce 2016 to bylo 4,4 procenta. "Ceny bytů v posledních letech skokově rostly. V letech 2016 až 2018 bylo tržní zhodnocení několikanásobně vyšší než výnosnost z hrubých nájmů. Přitom ještě v roce 2014 byla situace opačná," doplnil Dolák.

Prodejní ceny nových bytů v Praze podle údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group loni meziročně vzrostly o 18,6 procenta na 101 091 korun za metr čtvereční. Proti výnosu z nájemnému tak bylo tržní zhodnocení téměř pětkrát vyšší. V roce 2014 nedosáhlo ani dvou třetin tehdejšího nájemného.

"Zájem domácích i zahraničních investorů, kteří uvažují o vstupu na nájemní trh v Praze, v poslední době roste. Láká je vyšší výnosnost nájmů proti západním metropolím. Ale naráží na nedostatek vhodných projektů a na stávající právní úpravu nájemního vztahu. Ta v některých aspektech značně komplikuje situaci pronajímatelů. Je pro ně rizikovější například kvůli lhůtám pro ukončení smlouvy v případě dlužného nájmu," uvedl Dolák. Podle KPMG jsou v Praze hrubé nájmy až o procentní bod vyšší než v německých velkoměstech nebo ve Vídni.

Průměrné bytové nájemné bez poplatků v Praze podle údajů Trigemy ve druhém čtvrtletí meziročně stouplo o 3,8 procenta na 327 korun za metr čtvereční měsíčně. Počet volných nájemních bytů v posledních dvou letech klesl o 30 procent na 6324. "Růst cen bytů i nájmů ovlivňuje především nízká nabídka. Nových bytů se staví málo a dokud se to nezmění, nedají se čekat významné změny. O nájemní bydlení přitom poroste zájem. Ceny bytů stoupají a hypotéky se stávají méně a méně dostupnými," sdělil Dolák.

V Praze podle KPMG žije v nájmu 32 procent obyvatel. Například v Londýně to je 49 procent, v Amsterdamu 70 procent, v Hamburku 76 procent, ve Vídni 78 procent a v Berlíně 84 procent. "Nájemní bydlení bude stále běžnější, čímž se přiblížíme situaci v západních metropolích. I když z historických důvodů se nedá předpokládat, že by dosáhlo takových hodnot jako ve Vídni nebo v německých velkoměstech," uvedl dále Dolák.

Podle Českého statistického úřadu je v Praze asi 187 tisíc nájemních bytů, z toho 32 tisíc vlastní město. Podle KPMG s velkým odstupem následují společnosti CIB (700 bytů), CPI Property Group (500), Albertov Rental Apartments (269) nebo Luka Living (215). "Zbývající nájemní byty vlastní drobní investoři, kteří mají několik nájemních bytů, a menší investoři, jimž patří celé činžovní domy nebo desítky nájemních bytů," doplnil Dolák.

Od roku 2014 do konce loňského roku zdražily nové byty v Praze zhruba o 80 procent, průměrný nájem stoupl o 42 procent. Průměrná hrubá mzda ale stoupla jen o 22 procent. "V Praze přitom roste počet obyvatel a pro část z nich je vlastní bydlení stále méně dostupné. Kvůli růstu nájmů si ale stále víc lidí nebude moci v Praze dovolit ani nájemní bydlení. Budou to řešit například stěhováním do středních Čech a denním dojížděním do metropole," dodal Dolák.