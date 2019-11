Nálada německých spotřebitelů se nečekaně zlepšuje, výdaje domácností by tak mohly ke konci roku podpořit růst největší evropské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu společnosti GfK. Výdaje domácností se v posledních letech staly stabilním a spolehlivým zdrojem růstu hospodářství země díky rekordní zaměstnanosti, růstu mezd, který je vyšší než inflace, a nízkým nákladům na úvěry. Domácnosti a jejich spotřeba tak pomáhají zmírnit negativní vliv obchodních sporů na německou ekonomiku, která je do značné míry závislá na vývozu.

Index nálady německých spotřebitelů pro měsíc prosinec se zvýšil na 9,7 bodu z listopadových 9,6 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index zůstane beze změny.

Vzrostl také dílčí index ekonomických očekávání, protože Němci jsou optimističtější ve výhledu ekonomického růstu díky předběžným signálům zmírnění obchodního sporu mezi USA a Čínou.

Zlepšilo se také očekávání příjmů díky robustnímu trhu práce, vyšším mzdám a mírné inflaci. "Spotřebitelé jsou proto optimističtí před nadcházejícími svátky, tedy před jedním z nejrušnějších období roku pro mnohé z maloobchodního sektoru, jako jsou prodejci spotřební elektroniky a hraček," uvedl v prohlášení výzkumník GfK Rolf Bürkl.

Německá ekonomika, na které je závislá také řada českých firem, se ve třetím čtvrtletí těsně vyhnula recesi. Výdaje spotřebitelů a státu a vývoz pomohly k růstu hrubého domácího produktu ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,1 procenta, když ve druhém kvartálu ekonomika klesla o 0,2 procenta. Ekonomický institut Ifo odhaduje, že německá ekonomika by v posledních třech měsících roku měla vzrůst o 0,2 procenta.