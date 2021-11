Nastal čas zohlednit roli systémů vratných záloh, vyzývají organizace

Organizace Natural Mineral Waters Europe (NMWE), UNESDA Soft Drinks Europe a Zero Waste Europe vyzývají EU, aby usnadnila přechod nápojového průmyslu na oběhové hospodářství vytvořením právního rámce pro zřízení nových účinných systémů vratných záloh pro nápojové obaly.

Organizace Natural Mineral Waters Europe (NMWE), UNESDA Soft Drinks Europe a Zero Waste Europe (ZWE) vyzývají EU k tomu, aby zohlednila roli systémů vratných záloh1 (DRS) a podpořila stanovení minimálních požadavků na jejich fungování v rámci revize směrnice EU o obalech a obalových odpadech. Znovu také zdůrazňují své plné odhodlání spolupracovat s tvůrci politik a místními zúčastněnými stranami při zavádění účinných celoplošných systémů sběru v celé EU.

Urychlení přechodu na oběhové hospodářství, jak stanovuje akční plán EU pro oběhové hospodářství, je společným cílem všech a systémy vratných záloh jsou součástí řešení, které přispěje k jeho dosažení a k dosažení cíle zajistit do roku 2030 recyklovatelnost všech obalů. Kromě toho směrnice EU o jednorázových plastech stanovuje do roku 2029 dosažení 90% míry sběru plastových nápojových lahví. Dále budou muset od roku 2025 PET láhve obsahovat minimálně 25 % recyklovaných plastů (od roku 2030 minimálně 30 % v případě všech nápojových lahví).

"S ohledem na současné výsledky sběru v celé EU je pravděpodobné, že cílů sběru, které EU stanovila, řada členských států nedosáhne. Právě proto podporujeme dobře navržené systémy vratných záloh jakožto jeden z nejefektivnějších způsobů, jak splnit cíle sběru a recyklace stanovené směrnicí EU o jednorázových plastech, ale také jako příležitost pro vytvoření uzavřeného systému recyklace, který zaručí, že se materiál vrátí zpět a bude v podobě nových nápojových obalů recyklován," říká Nicholas Hodac, generální ředitel organizace UNESDA.

"Systémy vratných záloh nejenom dosahují vysoké míry sběru nápojových obalů v zemích, kde jsou zavedeny, ale jejich výhodou je také to, že v rámci jediného toku poskytují vysoce kvalitní recyklovaný materiál potravinářské kvality. Mohou také přispět k dosažení cílů EU v oblasti klimatu, například snížením potřeby použití primárních surovin v důsledku využití uzavřeného cyklu recyklace. Navzdory jejich vynikajícím výsledkům se však právní předpisy EU v oblasti obalů a obalových odpadů těmito systémy v současnosti nijak nezabývají a neposkytují ani možnost využití bezpečného uzavřeného cyklu recyklace potravinářských materiálů," pokračuje Patricia Fosselardová, generální tajemnice NMWE.

Evropská komise může sehrát klíčovou roli ve snaze tuto mezeru zaplnit tím, že vypracuje minimální požadavky, které pomohou členským státům EU vytvořit pevný rámec pro zřízení nových účinných systémů vratných záloh. "Takové minimální požadavky by měly vycházet z požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce, kterou stanovuje rámcová směrnice o odpadech. Vytvoření těchto pokynů na úrovni EU by mohlo pomoci zajistit, že bude infrastruktura systémů vratných záloh členských států pokud možno od samého počátku zahrnovat také možnost využití opakovaně použitelných obalů v souladu s cíli EU v oblasti předcházení vzniku obalových odpadů a jejich opakovaného použití. Jsme přesvědčeni, že rychlým přijetím těchto minimálních požadavků můžeme dosáhnout rychlejšího splnění cílů oběhového hospodářství i cílů v oblasti klimatu," prohlásil Joan Marc Simon, ředitel organizace Zero Waste Europe.

Organizace NMWE, UNESDA Soft Drinks Europe a Zero Waste Europe jsou přesvědčeny o tom, že jakýkoliv nový systém vratných záloh by měl být zaveden podle některých základních zásad s ohledem na zeměpisný a materiálový rozsah, řízení, pohodlí a motivaci spotřebitelů a přístup výrobců k recyklovaným materiálům.