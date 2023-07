Návrh SPD na placení hotovostí vláda asi označí za nadbytečné

Za neopodstatněný a nadbytečný vláda zřejmě označí návrh poslanců opozičního hnutí SPD na ústavní zakotvení práva na placení v hotovosti. Návrh na doplnění listiny práv a svobod předkladatelé zdůvodňují ochranou soukromí obyvatel. Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) by ale měl podle podkladů poukázat na to, že hotovostní platby dostatečně upravuje už platný právní řád. Zákonodárcům by měl poslat k novele ústavní listiny záporné stanovisko.

"Návrh ústavní změny reaguje na obavu ze snah postupně omezit a následně zrušit možnost hotovostních plateb. Hotovostní platby jsou významným nástrojem nejen ekonomickým, ale i způsobem zajištění soukromí a svobody občanů před absolutní možností kontroly jejich plateb za různé zboží a služby," napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Varovali také před rizikem zneužití informací shromažďovaných v souvislosti s bezhotovostními platbami.

Povinnost přijímání nestandardně nepoškozených bankovek a mincí až na vyjmenované výjimky ukládá všem zákon o jejich oběhu, připomněli vládní legislativci. "V trestním zákoníku je navíc zakotvena skutková podstata trestného činu ohrožování oběhu tuzemských peněz, a tedy i hrozba trestní sankcí tomu, kdo bez zákonného důvodu odmítne přijmout tuzemské peníze," podotkli. Návrh SPD by se navíc nevztahoval jen na české, ale také na cizí bankovky a mince, upozornili.

Navrhovaná úprava ústavní listiny by výslovně zachovala právo státu omezit hotovostní platby zákonem kvůli ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku. Podle vládních legislativců není ale takové vymezení dostatečné. V současnosti musí být ze zákona bezhotovostní platby u částek nad 270.000 korun, a to z důvodu předcházení trestné činnosti.

Obdobný návrh jako nyní SPD nedávno prosazovala skupina senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09. Senátní plénum tuto iniciativu letos v únoru zamítlo. Návrh na doplnění listiny základních práv se tak do legislativního procesu jako senátní novela nedostal.

V minulém sněmovním volebním období prosazovali ústavní zakotvení práva hotovostních plateb poslanci Trikolory. Tehdejší vláda se k jejich předloze postavila záporně. Česká národní banka k poslanecké iniciativě uvedla, že současné zákony právo na platbu v hotovosti obsahují a není nutné je povyšovat na ústavní. Dolní komora předlohu do voleb neprojednala. SPD a Trikolora uzavřely v polovině června dohodu o spolupráci ve volbách v příštím roce, tedy pro hlasování o novém obsazení Evropského parlamentu, třetiny Senátu a krajských zastupitelstev.