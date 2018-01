Název výprodejů Black Friday by si ráda přivlastnila jedna firma

Pod názvem Černý pátek probíhá každoročně stále více a více akcí. Podle informací MarketingSalesMedia si jej nyní chce patentově chránit firma z Panenských ostrovů.

Společnost Rocher Consulting Limited, vlastník slovenské firmy Koberce Trend, požádala u Úřadu průmyslového vlastnictví o registraci slovní ochranné známky ve znění BLACK FRIDAY. Zvláště v poslední předvánoční sezóně přitom tento název cenové akce využilo velké množství obchodníků. Pokud by to úřad schválil, což může trvat i několik měsíců, nesměl by výraz používat nikdo bez souhlasu vlastníka známky. To je ale nepravděpodobné.

"Jedním ze základních znaků ochranné známky je její rozlišovací způsobilost. Označení, které rozlišovací způsobilost nemá, tj. není schopno odlišit výrobky či služby jednotlivých subjektů na trhu by nemělo být vůbec zapsáno jako ochranná známka. Stejně tak nemůže být zapsáno mj. ani označení, které je tvořeno výlučně údaji či označeními, jež se staly obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech," uvedl na dotaz MarketingSalesMedia Petr Kůta z advokátní kanceláře KMVS, která se specializuje na právo v oblasti marketingu, a dodal: "Mám za to, že pokud si přihlašovatel podal označení "Black Friday" jako slovní ochrannou známku a chtěl by toto označení zapsat pro reklamní, propagační činnost, apod., tak bude taková přihláška zamítnuta už v rámci průzkumu Úřadu průmyslového vlastnictví." Kůta také podotýká, že již nyní navíc může kdokoli podat tzv. připomínky dle zákona o ochranných známkách, ke kterým úřad při rozhodování přihlédne. Také je dobré poznamenat, že v roce 2013 se portugalská společnost snažila zapsat jako ochrannou známku rovněž označení "black friday" a tato přihláška byla zamítnuta.

Černý pátek (Black Friday) k nám dorazil teprve před pár lety a o jeho zpopularizování se postaral především e-shop Alza. Svůj původ má Black Friday na americkém kontinentu jako označení výrazné slevové akce připadající na den po dni díkuvzdání, tedy koncem listopadu. Zároveň se jedná i o neoficiální začátek skutečné předvánoční nákupní horečky.

Příklady letošních českých kampaní Black Friday: