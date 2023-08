Nečekejte a hledejte, doporučuje lovec hlav firmám i uchazečům

Nabídek práce je zdánlivě dost a nezaměstnanost dramaticky neroste. Idylka se však během podzimu snadno změní, upozorňuje headhunter. Firmy i uchazeči by měli být v hledání příležitostí již nyní co nejaktivnější.

V září se pracovní trh začne tradičně plnit. "Okurková sezóna" končí, firmy obsazují prázdné pozice a uchazeči začínají aktivněji hledat nové příležitosti. A ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, letošní podzim může přinést na pracovním trhu výraznější turbulence. Třebaže při sledování pracovních portálů snadno nabudeme dojmu, že zaměstnavatelé stále otevírají nové a nové pozice a kvalifikovaní uchazeči vzdor krizím i válce na Ukrajině nadále přehrabují nabídky vidlemi, pod povrchem je situace dramatičtější. Alespoň z pohledu zkušených lovců hlav: "Skutečných nabídek práce pro manažery a experty ubývá pomalu, ale jistě. Běžně se setkáváme s tím, že firmy, které na pracovním portálu inzerují třeba čtyři pozice, ve skutečnosti obsazují jedinou z nich," vysvětluje Vladimír Kočí ze společnosti R4U, která loví firmám nedostatkové talenty. Zveřejnění pozic, které pro firmu sice nejsou urgentní, ale pokud by se objevil atraktivní kandidát, tak by jej najala, může pomoci zdravě posílit tým. Inzerce na pracovních portálech navíc bývá předplacená, takže pro firmu je výhodnější vyvěsit i méně urgentní pozice, než aby kredity nechala propadnout.

Ani hvězdy svých oboru by neměly váhat

Jestliže donedávna platilo, že zkušení harcovníci z nejatraktivnějších odvětví typu IT, finanční analytika nebo obchod mohli podle libosti čekat na nejlákavější nabídky a zaměstnavatelé si u nich podávali dveře, dnes nemají podle Kočího ani hvězdy svých oborů stejné jistoty. "Firmy dnes hledají doslova ideální kandidáty a jejich vůle ke kompromisu se zmenšuje. Pokud uchazeč nevyhovuje opravdu po všech stránkách, finální nabídka nemusí přijít, i když je jinak opravdu šikovný. Již nyní se stává, že na pozice, které bylo před pár lety velmi obtížné obsadit, se nám hlásí pět až deset kandidátů týdně, a s blížícím se podzimem předpokládáme další zvýšení zájmu uchazečů."

Kdo zaváhá, nebere. Pomalejší firmy přicházejí o ideální lidi

Zvýšený zájem ze strany zaměstnanců zdánlivě znamená, že firmy se nyní nemusejí tolik snažit: schopní přijdou sami a bude z čeho vybírat. Lovec hlav však upozorňuje, že větší hlad kvalifikovaných kandidátů naopak znamená, že i ti nejlepší se nyní na pracovním trhu nebudou rozhlížet příliš dlouho a ochotněji vyslyší nabídku firem, které si pospíší. Liknavější zaměstnavatelé tak přijdou o nejlepší lidi, peníze, které jim mohli vydělat, a všechny další benefity, které se s talentovanými kandidáty pojí. "Firma například hledala experty s kombinací angličtina - němčina, a trvala na obou těchto jazycích. Neměla však podrobně zmapovaný trh. Po řadě týdnů, kdy se hlásili jen nedostatečně kvalifikovaní kandidáti, snížila požadavky na buď angličtina, nebo němčina. Mezitím samozřejmě nejen ztrácela peníze, které by jí schopnější uchazeči vydělávali, ale hlavně jí za tu dobu ty nejlepší lidi, ochotné ke změně práce, doslova vyfoukli pružnější zaměstnavatelé s detailní znalostí trhu," říká Vladimír Kočí. Cestou k "vyhmátnutí" pokud možno ideálních pracovníků je vždy co nejpodrobnější zmapování situace na trhu a specifik jeho jednotlivých segmentů.