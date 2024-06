Nedostatek IT zaměstnanců zpomaluje českou ekonomiku. Řešením jsou externí specialisté

V IT a komunikacích se české firmy dlouhodobě potýkají s problémem sehnat IT pracovníky. Více než polovina společností uvádí už několik let po sobě, že je pro ně velmi obtížné naplnit volné pozice v IT. Situace v ČR je dlouhodobě horší než průměr EU, a to až o 8-16 procentních bodů v posledních letech. Navíc firmy v posledních měsících požadují po zaměstnancích fyzickou přítomnost na pracovišti, čímž ještě více upevňují svůj problém najít kvalifikované zaměstnance.

Podle Deloitte nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců zpomaluje růst českých společností, zvyšuje zátěž na stávající pracovníky a způsobuje firmám růst nákladů na platy a benefity. V této situaci nachází mnoho firem úlevu právě v outsourcingu, což potvrzuje i společnost vshosting, přední poskytovatel hostingových služeb. "Shánět vlastní IT experty je nákladné, zatěžující a navíc extrémně zdlouhavé. Stále více firmám se vyplatí řešit IT externě," říká obchodní ředitel firmy vshosting, David Lintimer.

Outsourcing IT služeb se ukazuje jako efektivní řešení, které firmám umožňuje využívat kvalitní služby za výhodnějších podmínek, čímž se zmírňují náklady spojené s náborem a udržením kvalifikovaných IT odborníků.