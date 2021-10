Nejlepší boty na zimu

Před pár dny ještě bylo léto a najednou klepou na dveře první mrazíky. S nadcházejícím podzimem přichází ten pravý čas na nákup zimních bot. I když vám ještě nevybledlo opálení z dovolené u moře a představa teplot blížících se nule vás upřímně děsí, vyrazte na nákup zimního arzenálu co nejdříve. Až přijde první sníh, budete připravená!

Jedny boty nestačí

Platí to pro každé roční období, ale pro zimu obzvlášť: jeden pár je zkrátka málo. Je třeba pořídit si alespoň dva, každý pro jiné určení. Záleží na vašem povolání, způsobu trávení volného času a životním stylu. Jste-li maminka na mateřské, která tráví celou zimu lovením ratolestí ze závějí, budete potřebovat opravdu teplé boty, které odolají vodě a udrží vaše prsty v teple. K těm si přikupte ležérnější boty pro méně extrémní příležitosti, ideálně bez podpatku. Naopak pokud jste zaměstnaná žena s přísným dress codem, neobejdete se bez elegantních kozaček na vysokém podpatku, které můžete ve chvílích volna při venčení psa nebo procházkách zimní přírodou vyměnit za sportovnější model.

V každém případě je třeba mít jedny zimní boty v záloze, protože rozsolený sníh se často i přes pravidelnou impregnaci dostane do boty a není nic nepříjemnějšího, než muset vyrazit ven v napůl mokrých botách.

Pohodlí a tepelný komfort je základ

I když chcete pochopitelně vypadat atraktivně i během zimy, měla byste mít alespoň jedny opravdu teplé a nepromokavé boty, které vás nezradí během sáňkování, pobytu na horách nebo během dlouhé procházky zasněženou krajinou. Zmrzlé nohy jsou totiž nejen nepříjemné, ale také nebezpečné a mohou vést i k nachlazení.

Na styl ale v žádném případě nemusíte rezignovat. Dámské zimní boty a sněhule se nabízejí v mnoha provedeních, ze kterých si vybere i ta nejnáročnější žena. Voděodolnost si pojistěte vhodnou impregnací, nohy vám ohřejí funkční ponožky z merina nebo klasické vlny a v nabídce je i několik variant zimních vložek, které si do bot můžete zakoupit a zvýšit tak jejich hřejivost.

Ať už si koupíte mohutné sportovní sněhule, válenky, kozačky nebo šněrovací boty, pořiďte si k nim také vhodné ošetřující přípravky. Jak přírodní, tak syntetické materiály totiž solí a vodou velmi trpí a při nedostatečné péči by mohly vypadat hezky jen jednu sezónu. A to by byla škoda, že?

Správná velikost i šířka

Rozhodujete se mezi dvěma velikostmi? Zvolte raději tu větší. Pokud totiž bude vaše noha v zimních botách příliš nacpaná, zamezíte průtoku krve v chodidle, a tím způsobíte, že rychleji prochladne a začne studit. To samé platí o šířce: příliš úzké boty nejsou vhodné nikdy, v zimě ale obzvlášť.

Máte jasno v tom, jaké boty potřebujete a co od nich čekáte? Můžete začít s výběrem. Pokud jste si stanovila praktické záležitosti, můžete se začít věnovat vzhledu: vyberete si hnědé, černé nebo barevné zimní boty? Kozačky nad kolena nebo do poloviny lýtek? Žádný, širší nebo užší podpatek? Pokud máte jasnou představu, můžete vyrazit na nákupy.

Opravdu velký výběr dámských zimních bot v nejrůznějších provedeních a velikostech nabízí obchody CCC. Pokud v blízkosti vašeho bydliště nenajdete kamennou prodejnu, můžete si boty objednat přes jejich e-shop. Zboží doručí rychle a spolehlivě a vy nebudete muset opustit teplo domova.