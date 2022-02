Nejlepší výsledky Notina v historii: objednávky za 18 miliard korun, 4 miliony nových zákazníků a další expanze

Notino, evropská jednička v prodeji parfémů a kosmetiky, loni zvýšilo obrat o 35 %. Zatímco v roce 2020 dosahoval obrat společnosti 14,5 miliardy korun, v roce 2021 se zvedl na více jak 18 miliard. Česká republika se na výsledku podílela z 14 %. Největší úspěch ale Notino zaznamenává v zahraničí, kam v uplynulém roce výrazně expandovalo.

Celkový počet zákazníků Notina přesáhl 20 milionů, jen loni na e-shopu nakoupily 4 miliony nových zákazníků. "Vážíme si důvěry, kterou nám naši zákazníci svěřili. Nejen tento rekordní růst, ale také samotná zákaznická spokojenost, která dosáhla historického vrcholu a výrazně překonala dosud nejlepší rok 2020, je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a motivuje nás posouvat naše plány ještě dál," řekl Zbyněk Kocián, generální ředitel Notina.

Notino rostlo ve všech zemích, kde působí. Extrémně se mu dařilo ve Velké Británii, kde pokořilo růst o 106 %, v Itálii pak o 72 %, v Bulharsku o 70 % a ve Francii o 47 %. Nadmíru se e-shopu dařilo i v Česku, kde zaznamenal 30% nárůst. "Neustále rozšiřujeme portfolio a pracujeme na vývoji nových a inovativních služeb, které lidem ještě více zjednoduší nákup u nás tak, abychom byli volbou číslo jedna nejen pro zákazníky nové, ale i ty stávající," vysvětluje úspěch Kocián. Notino za rok odeslalo přes 16 milionů zakázek, tedy o 4 miliony více než loni. Naprosto rekordním dnem byl Black Friday se 182 tisíci objednávkami a 570 tisíci prodanými produkty za jeden den. To je v průměru 6,5 kusů zboží za sekundu.

Notino doručuje balíčky pro své zákazníky celkem do 28 zemí, společnost v uplynulém roce expandovala do Irska, Lotyšska, Litvy a Estonska. ejvzdálenějším doručením se může Notino pochlubit v obci Anadyr, tedy nejvýchodnějším městě Ruska, které lemuje Beringovo moře. Tím ale společnost nekončí a do budoucna plánuje další zahraniční expanzi v podobě nového distribučního centra, nevylučuje ani vstup na nové trhy.

Celkem Notino za rok prodalo 77 milionů kusů produktů, což je v porovnání s předchozím rokem o 22 milionů více. Největší část košíku zabíraly parfémy, které představují polovinu obratu celé firmy. Meziročně tato kategorie vzrostla o 30 %, tedy výrazně více něž minulý rok. V porovnání s rokem 2020 významně rostl také obrat kosmetických kategorií: líčení (o 51 %), pleťová péče (o 45 %) i vlasová kosmetika (o 44 %). Jde o klíčové kategorie společnosti, které všechny buď přesahují nebo se blíží k obratu dvou miliard korun. "Tato čísla potvrzují, že boom poptávky po kosmetice a přípravcích osobní péče, kterou spustila pandemie koronaviru, stále trvá. Zákazníci jsou tak ve spotřebě motivováni snahou cítit se lépe," doplnil Kocián.

Počet unikátních produktů společnosti stoupl z původních 55 tisíc na 83 tisíc. Vedle tradičního sortimentu Notino rozšířilo portfolio svých produktů a zaměřilo se také na segment péče o zdraví. Nově tak zákazníci od konce roku mohou na Notinu nakoupit volně prodejné léky, vitamíny, minerály i jiné doplňky stravy, stejně jako zdravou a sportovní výživu nebo zboží pro matku a dítě.

Mezi důležité milníky roku patřilo také otevření dosud největší kamenné prodejny Notina v centru Brna, která je zároveň s 850 m² největší parfumerií v Česku. "Tato nová moderní prodejna je ukázkovým příkladem toho, jakou cestou se chceme ubírat v příštích letech. Je to výjimečně obsáhlý sortiment, jinde dosud neaplikované inovativní služby a technologie a spolu s tím naprosto jednoduchý a intuitivní přístup k nákupu. Naším dlouhodobým cílem je, aby pro zákazníka byla návštěva Notina chvílí, kdy se odmění naší péčí," uzavírá Kocián.