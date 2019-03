Největší polská banka se zajímá o akvizice v ČR a na Slovensku

Největší polská banka PKO BP se zajímá o možné akvizice v zahraničí, a to mimo jiné v České republice a na Slovensku. Uvedl to šéf banky Zbigniew Jagiello v rozhovoru s polským listem Puls Biznesu. Potenciální cíle pro převzetí banka podle něj hledá rovněž v Německu a pobaltských zemích.

Jagiello upozornil, že v České republice a na Slovensku by měla PKO zájem o převzetí velkých bank, zatímco v Německu by to byly menší banky. "V Německu bychom měli hledat menší banky a poznat tento trh prostřednictvím spolupráce se současným vlastníkem či novým investorem," cituje z rozhovoru agentura Reuters.

Společnost PKO v loňském roce zvýšila čistý zisk zhruba o pětinu na 3,7 miliardy zlotých (přes 22 miliard korun). Firma ve čtvrtém čtvrtletí zaměstnávala kolem 28 tisíc lidí.