Největší světové firmy v drtivé většině ovládají muži

Největší světové firmy v současné době řídí z 95 procent muži. Dvě třetiny výkonných ředitelů mají magisterské a vyšší vzdělání a téměř polovina má zkušenosti z oblasti financí či provozu. Vyplývá to ze studie globální konzultační společnosti Heidrick & Struggles, která na studii začala pracovat v roce 2011. Studie pokrývá 12 zemí západní Evropy a Spojené státy.

Obrázek typického ředitele se však stát od státu podstatně liší. Například v USA se 84 procent všech šéfů do vedoucí pozice dostalo postupem ve své firmě, zatímco ve 12 evropských státech je průměr 64 procent.

Podíl výkonných ředitelů s magisterským vzděláním sahá od 74 procent v Portugalsku po 13 procent v Itálii. Do věku 50 let bylo do pozice výkonného ředitele jmenováno v průměru 44 procent osob, škála však začíná na 64 procentech v Norsku a končí na 22 procentech v USA.

Z průzkumu, který zahrnuje šéfy 674 podniků, také vyplynulo, že průměrný věk výkonného ředitele ve všech 13 zemích činí 56 let, přičemž jmenováni do funkce byli v průměru ve věku 50 let. Podíl žen v této pozici sahá od osmi procent v Británii k nule v Dánsku a v Itálii.

Až 46 procent výkonných ředitelů má zkušenosti z pozice buď finančního nebo provozního ředitele. Téměř polovina šéfů pracovala v nejméně dvou zemích, nicméně v USA má zkušenosti ze zahraničí jen každý čtvrtý výkonný ředitel.

Ze 13 hodnocených zemí je v deseti valná většina šéfů občanem státu, kde firma sídlí. Jedinou zemí, kde je to naopak, je Švýcarsko - tam firmy řídí z 52 procent cizinci.