Někteří obchodníci v týdnu před Štědrým dnem prodlouží otevírací dobu

Někteří obchodníci před Vánocemi prodlouží otevírací dobu. Většina prodejen bude v provozu ještě na Štědrý den dopoledne. Ve všech obchodech si budou moci lidé znovu nakoupit po svátcích 27. prosince.

S uzavřenými prodejnami musejí počítat ještě na Nový rok. Kurýři on-line supermarketů Košík.cz a Rohlik.cz nebudou rozvážet pouze 25. prosince.

Delší provozní dobu budou mít od 20. prosince všechny obchody Penny, otevřené budou do 23. prosince od 7.00 do 22.00. Na rozdíl od ostatních řetězců zůstanou zavřené na Štědrý den. Mezi 27. a 30. prosincem v nich lidé nakoupí ve standardní otevírací době, na Silvestra budou otevřené do 17.00.

Hypermarkety Globus prodlouží o hodinu otevírací dobu 22. a 23. prosince, budou tak fungovat od 7.00 do 22.00. Na Štědrý den zákazníky obslouží do 11.30, poslední den v roce budou otevřené do 18.00. Lidé, kteří se chtějí vyhnout frontám, si mohou aktuální obsazenost prodejen Globus ověřit na webu společnosti nebo v mobilní aplikaci Můj Globus. "S blížícími Vánocemi zájem o nákupy u nás stoupá, ale díky tomu, že máme nejrozlehlejší nákupní plochy mezi obchody a výrazná část zákazníků používá k nákupu Scan&Go a aplikaci Můj Globus, fronty se u nás netvoří a prostor dovoluje pohodlné dodržování rozestupů i plynulého odbavení při placení. Nejméně zákazníků nakupovat chodí v ranních hodinách," uvedla mluvčí hypermarketů Aneta Turnovská.

Obchody sítě Tesco budou před Vánocemi fungovat podle běžné otevírací doby. Na Štědrý den zavřou v 11.00, na Silvestra v nich lidé nakoupí do 17.00. Službu Tesco On-line nákupy budou moci zákazníci využít do 23. prosince, kurýři nebudou jezdit od 24. do 26. prosince a na Nový rok. Na Silvestra bude rozvoz podle tiskové zprávy společnosti omezen do 16.00.

Řetězec Albert bude mít rovněž do Vánoc otevřeno ve standardních provozních hodinách. Na Štědrý den budou lidé do prodejen vpuštěni do 11.45, nákup budou moci dokončit do 12.00. Poslední prosincový den Albert zavře v 18.00, u některých obchodů bude provozní doba kratší.

Supermarkety Billa budou příští týden otevřené většinou do 21.00, otevírací dobu konkrétního obchodu si lidé mohou zkontrolovat například na webu společnosti. Na Štědrý den v nich lidé nakoupí do 12.00, 31. prosince budou fungovat do 17.00.

Kurýři e-shopu Rohlik.cz budou nákupy od 20. do 23. prosince rozvážet mezi 05.00 a půlnocí. Na Štědrý den zákazníky obslouží mezi 5.00 a 14.00. Jediným dnem, na který si lidé nemohou nákupy objednávat, je 25. prosinec. I Košík.cz bude rozvážet na Štědrý den od 5.00 do 14.00 a následně na první svátek vánoční budou mít jeho kurýři volno. "Zájem letos očekáváme rekordní a kapacitně jsme připraveni. Bude samozřejmě záležet na konečném zájmu zákazníků a konkrétní lokalitě, ale předpokládáme, že ještě pár dnů před Štědrým dnem bude možné si pohodlně objednat," uvedl mluvčí Košíku František Brož.

Vzhledem k nouzovému stavu, který platí do 25. prosince, se obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních nemusejí řídit zákonem o prodejní době. Mohou být bez omezení otevřené 24. i 25. prosince, informovala ve čtvrtek Česká obchodní inspekce.