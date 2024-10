Německé automobilky varují před cly na čínské elektromobily, žádají dohodu

Přední německé automobilky vyzvaly Brusel a Peking, aby se snažily vyjednat dohodu, která by odvrátila hrozící cla na dovoz elektromobilů vyráběných v Číně. Jejich výzva je zdůrazněním obav z toho, co by eskalující obchodní konflikt mohl znamenat pro podniky, uvedla agentura Reuters.

Evropská komise dnes získala dostatečnou podporu členských států EU pro zavedení cel. Hlasování tak postavilo státy ekonomiky závislé na Číně, jako je Německo, proti členským státům, které jsou na Čínu méně napojené. Případ je největším obchodním střetem Evropské komise s Čínou za desetiletí.

"Dnešní hlasování je fatálním signálem pro evropský automobilový průmysl. Nyní je zapotřebí rychlé dohody mezi Evropskou komisí a Čínou, aby se zabránilo obchodnímu konfliktu, ve kterém nikdo nezíská," uvedl generální ředitel BMW Oliver Zipse. Skutečnost, že Německo hlasovalo proti clům, je důležitým znamením a zvyšuje šance na vyjednání dohody, dodal Zipse.

Německé automobilky by byly nejvíce vystavené případným odvetným protiopatřením, protože podle statistik měla Čína na jejich loňském prodeji téměř třetinový podíl. A přestože se většina vozidel prodávaných v Číně v zemi i vyrábí, mnoho luxusních modelů se stále dováží z Německa.

"Obchodní konflikt zná pouze poražené," dodala prezidentka německé automobilové lobbistické skupiny VDA Hildegard Müllerová. Navrhovaná cla podle ní dále zvýší riziko vzájemného obchodního konfliktu a také výrazně zdraží auta pro spotřebitele. Případné škody způsobené cly mohou podle ní být větší než jejich potenciální přínosy.

Mercedes-Benz uvedl, že cla jsou chybou, a vyzval EK, aby jejich zavedení odložila a umožnila další jednání o dohodě. Mezi dva přední akcionáře automobilky patří čínská firma Beijing Automotive Group a předseda firmy Geely Li Šu-fu.

Přední evropský výrobce automobilů Volkswagen, který vlastní většinu v automobilce Porsche, rovněž vyzval obě strany k nalezení "politického řešení" a dodal, že cla nezvýší konkurenceschopnost evropského automobilového sektoru. Podle Volkswagenu je dohoda stále možná, až do doby, než budou cla oficiálně zavedena, a to koncem října.

Čínské ministerstvo obchodu dnes odsoudilo rozhodnutí EU uvalit cla na elektromobily vyrobené v Číně a označilo je za nespravedlivé a nerozumné. Vyjádřilo ale naději, že obě strany mohou tuto otázku vyřešit jednáním. Konzultace na technické úrovni s EU podle ministerstva pokračují a měly by být obnoveny v pondělí.

Čína upozornila, že přijme veškerá opatření, aby ochránila zájmy čínských podniků. Rozhodnutí EU podle ministerstva omezí obchod Číny s Evropou, zbrzdí přechod Evropy na udržitelnou energetiku a zpozdí pokrok v celosvětovém úsilí o řešení změny klimatu. Světové postavení Číny ve výrobě elektromobilů je výsledkem hospodářské soutěže a inovací, nikoli státních dotací, jak uvádí EK, dodalo čínské ministerstvo.

Maďarský premiér Viktor Orbán po rozhodnutí uvedl, že to, co chce EU udělat, je ekonomická studená válka. Německý ministr financí Christian Lindner, španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo i italský ministr průmyslu Adolfo Urso byli ve vyjadřování opatrnější, všichni však vyjádřili názor, že je třeba spolupracovat a dále jednat s Čínou, aby se předešlo obchodní válce, která by byla škodlivá pro všechny. Švédský ministr zahraničního obchodu Benjamin Dousa dodal, že nejlepší by bylo, kdyby Čína a EU v souvislosti s tímto problémem dospěly ke společné dohodě.

Cla naopak přivítal mluvčí francouzského sdružení výrobců automobilů PFA. "Je dobře, že rozhodnutí o přijetí cel získalo podporu členských států. Jsme pro volný obchod, ale v rámci spravedlivých pravidel," uvedl.

Kriticky se ke clům na automobily vyjádřil i francouzský svaz producentů koňaku, který se obává odvetných cel. "Francouzské úřady nás opustily. Nechápeme, proč je naše odvětví takto obětováno." Negativních dopadů na své podnikaní kvůli možnému zavedení odvetných cel na vepřové se obává také španělské sdružení masného průmyslu ANICE.