Německý ekonom doporučuje vysadit DPH na část zboží

Německo i další evropské země by měly na půl roku vysadit daň z přidané hodnoty (DPH) na dražší zboží, aby znovu nastartovaly ekonomiku. Je o tom přesvědčen německý ekonom Ferdinand Dudenhöffer. Na rozdíl od řady jiných zvažovaných opatření je to podle něj rychlá a efektivní cesta, jak nejhlubší ekonomickou krizi za desítky let překonat. Dudenhöffer to řekl v rozhovoru se zahraničními novináři v Berlíně.

"Světové hospodářství padá do hluboké jámy, nejhlubší od druhé světové války," upozornil Dudenhöffer, podle něhož bude hospodářská krize způsobená pandemií covidu-19 výrazně horší než ta po pádech bank v letech 2008 a 2009. "Každý den, kdy nemáme žádný konjunkturní program, padáme ještě hlouběji," varuje.

Návrhů na to, jak by vládní programy na podporu ekonomiky měly vypadat, se teď objevuje řada. V Německu se například o státní podporu při nákupu nových vozů velmi hlasitě hlásí automobilový průmysl. "Šance na izolovanou prémii pro výrobce automobilů je podle mě nulová," myslí si ale ekonom Dudenhöffer, který působí na univerzitě ve švýcarském St. Gallenu. "Všichni s výjimkou výrobců automobilů jsou totiž proti tomu," poznamenává. Návrhy automobilek nyní odmítá většina Němců i velká část politiků.

Vládní program

Vládní program proto podle Dudenhöffera musí být výrazně širší a zahrnout i jiné branže. Případné zvýšení investic ze strany státu by podle tohoto osmašedesátiletého ekonoma rychlou pomoc nepřineslo. Jejich plánování a uskutečnění totiž trvá léta a navíc by v současné nejisté době bylo velmi složité.

"Jediná pomoc, kterou teď máme, jsou lidé, privátní konzumenti. Proto je musíme motivovat k nakupování," je přesvědčen. Nestačí ale, aby se lidem daly peníze nebo poukazy na zboží, které pak utratí za předměty denní potřeby, nebo si je dokonce uschovají do budoucna. Je nutné podpořit nákup zboží vysoké hodnoty, které by si lidé jinak v současné složité době nekoupili.

Proto Dudenhöffer prosazuje, aby stát na šest měsíců vysadil daň z přidané hodnoty na zboží v ceně přes 10 tisíc eur (276 tisíc korun). "Lidem by se řeklo: 'Máte šanci nakupovat teď za ceny, které jindy mít nebudete'," navrhuje. Sleva by se dala využít na širokou škálu zboží, ať už je to nábytek, informační technologie nebo auta.

Výhodou takového opatření, u něhož je možné libovolně upravovat parametry, je podle ekonoma především to, že se dá jednoduše prosadit a mělo by prakticky okamžitý dopad. Také by se nemuselo složitě kontrolovat, jako jiné formy podpory. Kdyby se podařilo rozšířit jej i na další evropské země, zvýšila by se podle Dudenhöffera výrazně pravděpodobnost, že kontinent krizi poměrně rychle překoná.