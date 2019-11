Německý vývoz do USA i přes obchodní napětí vzrostl

Německý vývoz do Spojených států i přes obchodní napětí ve třetím čtvrtletí zrychlil meziroční růst na 7,6 z 5,3 procenta v předchozích třech měsících. Vyplývá to z údajů německého statistického úřadu, do nichž měla možnost nahlédnout agentura Reuters. I americká poptávka po německém zboží tak zemi podle Reuters umožnila vyhnout se v uplynulém kvartálu propadu do recese.

Export do Francie se meziročně zvýšil o 3,1 procenta, zatímco vývoz do Číny, která je nejdůležitějším obchodním partnerem Německa, téměř stagnoval.

Německý ekonomický model je postaven na vývozu. Exportu se ale přestává dařit v důsledku globálního napětí vyvolaného americko-čínskou obchodní válkou, hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zvýší dovozní cla na evropské automobily, a kvůli obavě z brexitu.

Německá ekonomika vykázala ve třetím čtvrtletí navzdory očekávání analytiků sice velmi mírný - 0,1 procenta - ale přesto růst. Táhla ji především domácí spotřeba, státní výdaje a stavebnictví. Lepší výsledek než ve druhém čtvrtletí ale nakonec vykázal i vývoz.

Loni byly USA po Číně a Nizozemsku třetím největším obchodním partnerem Německa. Obě země si mezi sebou podle dat německého statistického úřadu vyměnily zboží za 177,8 miliardy eur (4,5 bilionu korun). Německo je největší ekonomikou v Evropě a je zároveň největším obchodním partnerem České republiky.