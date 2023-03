NEWTON Business Summit živě: 2. ročník konference profesního vzdělávání.

V prvních jarních dnech 21. 3. - 24. 3. 2023 proběhne na půdě Vysoké školy NEWTON první ročník NEWTON Research & Innovation Week. Jedná se o týden špičkové vědy, byznys trendů a networkingu.

Z NEWTON Research & Innovation Week 2023 vám budeme streamovat blok - NEWTON Business Summit. Propojte se s lidmi, kteří vám nabídnou silný příběh a radost z vlastní kariéry spjaté s našimi profesními programy. Poznejte zajímavé osobnosti z byznysu a zjistěte, co všechno vám můžeme v rámci profesního vzdělávání nabídnout. Druhý ročník konference postgraduálního vzdělávání nabídne spoustu zajímavých speakerů řad odborníků na aktuální témata či inspirativní příběhy studentů a absolventů postgraduálních programů, které NEWTON nabízí: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.; Milan Formánek; Ing. Olga Girstlová, Ph.D.; Ing. Kateřina Bělková; Margareta Křížová, MBA; doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M., a Tomáš Hauptvogel.

Více o NEWTON Research & Innovation Week 2023

Ve 4 dnech a v 7 eventech vystoupí přes 40 speakerů, kteří v rámci jednotlivých tematických bloků představí své objevy na poli byznysu. Součástí celého týdne jsou také akce primárně pro studenty, a to veletrh pracovních příležitostí a Pop Up Market. Středeční program doplní panelová diskuze na téma Média pod tlakem inovací a technologií s Čestmírem Strakatým (Reflex), Jiřím Vávrou (Deloitte NEXT) a Margaretou Křížovou.

Týden zakončíme druhým ročníkem konference profesního vzdělávání NEWTON Business Summit, kde budete mít jedinečnou možnost se propojit s lidmi, kteří vám nabídnou silný příběh a radost z vlastní kariéry spjatou s našimi profesními programy. Poznejte zajímavé osobnosti z byznysu a zjistěte, co všechno vám můžeme v rámci profesního vzdělávání nabídnout. Summit nabízí skvělou možnost navázat nové kontakty.

Během dne vystoupí řada našich skvělých lektorů, úspěšní absolventi, i garanti programů. Například PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., Ing. Olga Girstlová, Ph.D., Tomáš Ervín Dombrovský, Milan Formánek či Margareta Křížová, MBA, a mnoho dalších. Programem vás provede prorektor pro strategii a rozvoj doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

V rámci NEWTON Innovation proběhnou dvě mimořádné konference Management and Social Science Congress a Evropské fórum podnikání. Špičky ze společenských věd a byznysu přednesou své překvapivé objevy a poznatky. Nenechte si ujít návštěvu váženého hosta z Oxfordu, profesora Michaela Biggse s jeho revoluční přednáškou Authenticity and Identity: The Transgender Revolution.



