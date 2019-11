Nezaměstnanost v říjnu klesla podle odhadů na 2,6 procenta

Nezaměstnanost v říjnu klesla na 2,6 procenta ze zářijových 2,7 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků. K dalšímu poklesu počtu nezaměstnaných je již ovšem podle ekonomů omezený prostor. A s nástupem zimy spojeným s postupných snižováním růstu ekonomiky spíše podíl nezaměstnaných podle nich začne růst. Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti za říjen v pátek 8. listopadu.

"Pracovní trh se v současnosti pohybuje na svých limitech. Nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob je rekordně nízká a možnost jejího dalšího poklesu je již velmi omezený. Navíc se ze strany firem začínají objevovat signály slabší poptávky po nových zaměstnancích," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka upozornil, že některé výrobní firmy hlásí již pokles počtu zaměstnanců. Trh práce jako celek je ale podle něj stále velmi napjatý a najít zaměstnance za přijatelnou mzdu je těžké. "Domnívám se, že nezaměstnanost dosahuje nyní skutečného dna a s očekávaným zpomalením ekonomiky bude v příštím roce mírně růst. K jejímu zvýšení dojde samozřejmě také s nástupem zimy," uvedl.

"Podíl nezaměstnaných očekávám za říjen 2,6 procenta. Absolutní pokles počtu osob bez práce ovšem možná nepřevýšil ani dva tisíce a plně za ním stojí sezónní jevy," uvedl hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek.

Pokles až na 2,5 procenta pak očekává analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková. To by podle ní byla vůbec nejnižší hodnota naměřená současnou metodikou ministerstva práce a sociálních věcí. "Absolventi by se po prázdninové pauze měli již zapojit do pracovního procesu a také pokračující sezónní práce si žádají další pracovní síly," uvedla.