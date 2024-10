Nezletilí podnikatelé? Ve světě běžné, u nás stále spíše rarita

Influenceři, grafici, programátoři a IT testeři. I když je podnikání u nás stále jednoznačnou doménou dospělých, pomalu přibývá případů, kdy si vlastní byznys zřizují mladí ve věku hluboko pod hranicí dospělosti. Zákon to umožňuje, je ale třeba překonat několik právních překážek. Legislativa u nás, ale i například v Německu, je přísnější než třeba v USA, kde je podnikání mladých relativně snazší a běžnější.

"V České republice potřebují nezletilí pro podnikání souhlas zákonných zástupců a schválení soudu," uvedl Daniel Macek z advokátní kanceláře MACEK.LEGAL, která se mimo jiné na podobné případy mladých podnikatelů zaměřuje. Zájemci o podnikání, kterým ještě nebylo 18 let, mají podle něj tři možnosti. "První varianta je, že se rozhodnou podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce, který ale musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Navíc jeho ustanovení musí schválit soud," vysvětlil Macek. Druhou možností je podle něj obrátit se na soud a požádat o souhlas s konkrétní samostatnou výdělečnou činností. "Zájemce musí mít souhlas zákonného zástupce a musí počítat s tím, že bude u soudu prokazovat celkovou vyspělost a předpoklady k danému podnikání," upřesnil Macek. Případný souhlas soudu se způsobilostí se pak vztahuje pouze na danou samostatnou činnost. Třetí možností, připomíná Daniel Macek, je požádat soud o přiznání svéprávnosti. "Pokud soud návrhu vyhoví, není už k podnikání potřeba žádná další odpovědná osoba a veškerá obchodní rozhodnutí může činit mladý podnikatel sám," dodal s tím, že přiznaná svéprávnost nezletilému se ale nevztahuje třeba na omezení pití alkoholu, možnost řídit auto nebo na volební právo. Podobně je tomu i v dalších evropských zemích. Naopak v USA není na federální úrovni žádné omezení a v mnoha státech není pro podnikání ani stanovený žádný minimální věk.

Podle údajů českého Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bylo u nás ve druhém čtvrtletí tohoto roku evidováno 25 fyzických osob s živnostenským oprávněním pod 18 let. Ve skupině 18-20 let jich již bylo celkem 9 679. Podle Daniela Macka ale zájemců o podnikání z řad nezletilých přibývá. "V poslední době jsme řešili třeba případ mladého programátora, který již dostával zakázky v takové míře, že musel být schopen například vydávat faktury."

Mladí chtějí podnikat v IT a sociálních sítích

Studie Eurostatu z roku 2022 mezi mladými ve věku 15 - 30 let ve všech 27 zemích EU ukázala, že téměř každý druhý respondent (46 %) by uvažoval o založení vlastního podniku, ačkoli k tomu ještě nepodnikl žádné kroky. Pouze 9 % již začalo podnikat a dalších 14 % podniká kroky k zahájení podnikání. Jako obor vlastního podnikání by si nejčastěji zvolili odvětví IT, internetu, elektronického obchodu nebo sociálních médií (13 %), dále pak umění, design, kulturu (10 %), obchod, prodej a maloobchod (9 %) a pohostinství, zábavu a cestovní ruch (9 %). Jako největší překážku v podnikání vidí mladí nedostatek kapitálu, 37 % z dotázaných. Čtvrtina pak uvedla jako největší překážku přílišnou byrokracii a administrativu.

Jak soud rozhoduje o žádostech o přiznání svéprávnosti?

2018 2019 2020 2021 schválení souhlasu (přivoleno) 5 7 9 15 schválení odvolání souhlasu 0 0 0 0 jiný výsledek 1 1 4 1

2018 2019 2020 2021 svéprávnost přiznána 20 17 17 19 svéprávnost nepřiznána 0 1 5 2 jiný výsledek 14 12 12 12

